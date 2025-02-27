健康網》喝咖啡致電解質失衡？ 醫解答：2類人注意

醫師表示，咖啡確實具有利尿作用，但對於習慣性飲用咖啡者來說，這種利尿效應反應會變得較小，並不會導致明顯的電解質流失；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為，咖啡因具有利尿作用，喝咖啡可能使身體流失水分，導致電解質失衡？對此，鄰好西醫診所醫師李思賢引述國外研究解答，適量喝咖啡對於電解質的影響其實不大，多數人不必過度擔心電解質流失！但若本身有腎臟疾病或需要大量補充電解質，如運動員運動後時，應需依照自身需求，適量補充水分與電解質，確保身體維持正常機能。

喝咖啡會使電解質流失 但影響極小

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文引述研究指出，咖啡確實具有利尿作用，而背後的關鍵成分就是咖啡因。咖啡因會抑制抗利尿激素（ADH）的作用，使腎臟產生更多尿液，同時增加腎臟的血流量，進一步加強利尿效果。不過，這種影響並不是無限放大的，因身體會逐漸適應咖啡因的刺激，習慣性飲用咖啡的人，對這種利尿效應的反應會變得較小，因此不會導致明顯的水分或電解質流失。

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至於電解質方面，研究顯示，咖啡可能會增加鈉、鉀、鎂和鈣的排泄，具體影響如下：

1.鈉（Na⁺）：每天喝咖啡可能導致額外排出20-50毫克鈉（約0.05-0.13克鹽），但日常飲食中的鈉攝取量通常遠超這個範圍，因此影響極小。

2.鉀（K⁺）：每天3-4杯咖啡可能導致鉀流失10-30毫克，但相較於建議每日攝取量（2500-3500毫克），這個數字可以忽略不計。

3.鎂（Mg²⁺）：咖啡因會使尿鎂排泄量增加約2-3毫克/天，但一杯咖啡本身也含有約7-10毫克鎂，因此實際影響極小。

4.鈣（Ca²⁺）：咖啡可能導致每天額外流失5-10毫克鈣，但對於每日建議攝取量（1000-1200毫克）來說，這幾乎可以忽略，且若飲食中鈣攝取充足，這種影響並不會導致骨質疏鬆或鈣缺乏。

醫師提醒，運動員在劇烈運動後，如果只補充咖啡而沒有攝取足夠的水分與電解質，可能會加重脫水與電解質流失的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

李思賢提及，電解質流失量遠沒有想像中那麼可怕。研究發現，即便每天喝3-4杯咖啡，電解質的排泄量仍維持在正常範圍內，對整體健康幾乎沒有影響。更何況日常飲食已含足夠的鈉、鉀、鎂和鈣，身體會透過飲食來補足流失的部分。因此，對於一般健康的成年人來說，適量喝咖啡並不會導致電解質失衡。

腎功能差 不利電解質調節

當然，某些人仍需特別注意。如果你的腎功能較差，那麼腎臟調節電解質的能力可能會受到影響，導致體內的鈉、鉀等離子無法維持平衡。此外，運動員在劇烈運動後，如果只補充咖啡而沒有攝取足夠的水分與電解質，可能會加重脫水與電解質流失的風險。因此，這些族群在飲用咖啡時，應根據自身需求適量補充水分與電解質，確保身體維持正常機能。

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