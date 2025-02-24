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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冷凍蔬菜沒營養？ 醫揭優勢：耐放、通常少農藥

2025/02/24 19:15

醫師提到，冷凍蔬菜耐放，能減少食材浪費，適合忙碌現代人，而且經過篩選，農藥殘留通常較少。（圖取自shutterstock）

醫師提到，冷凍蔬菜耐放，能減少食材浪費，適合忙碌現代人，而且經過篩選，農藥殘留通常較少。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「冷凍蔬菜」是將大宗蔬菜進行截切冷凍貯存，以便消費者隨時可以品嘗國產蔬菜好風味，但不少人憂心營養可能因此打折。醫師劉博仁表示，當天食用新鮮蔬菜固然最營養；然而，冷凍蔬菜耐放，能減少食材浪費，適合忙碌現代人，而且經過篩選，農藥殘留通常較少，建議聰明搭配兩者，能吃得營養又方便。

冷凍蔬菜與新鮮蔬菜營養不同嗎？科博特診所院長劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文說明，冷凍蔬菜是將新鮮蔬菜經過清洗、切割、汆燙（部分品項）、快速冷凍而成，能長期保存且營養穩定。的確，水溶性維生素（如維生素C、葉酸）在汆燙過程可能流失10至50%，但礦物質與脂溶性維生素仍能良好保留。相較於存放多天的新鮮蔬菜，冷凍蔬菜可能更能維持營養。

此外，冷凍蔬菜的農藥殘留通常較少，因為加工前會經過嚴格篩選、清洗與汆燙，可去除部分水溶性農藥，且冷凍保存無需添加防腐劑。對於忙碌的現代人來說，冷凍蔬菜能讓料理更方便，並減少食材浪費。當然，新鮮蔬菜仍然是最好的選擇，特別是能當天購買、當天食用的情況。但聰明搭配冷凍與新鮮蔬菜，才能吃得營養又方便。

雖然冷凍蔬菜有耐放優勢，不過在情況允許時，仍然建議以營養素保留較完整的新鮮蔬菜為主要來源，達到健康的均衡飲食；圖為示意圖。（圖取自freepik）

雖然冷凍蔬菜有耐放優勢，不過在情況允許時，仍然建議以營養素保留較完整的新鮮蔬菜為主要來源，達到健康的均衡飲食；圖為示意圖。（圖取自freepik）

冷凍蔬菜 讓長輩更好入口

國民健康署指出，現代人生活忙碌加上疫情影響，若沒時間外出採買或是大量購買，沒有立即處理致使蔬菜長期存放、保存不當，仍然會使得營養成分流失。這時候，冷凍蔬菜是個很好的替代方式，當然在情況允許時，仍然建議以營養素保留較完整的新鮮蔬菜為主要來源，達到健康的均衡飲食。

不過，對於牙口不好的長者而言，冷凍蔬菜因為殺菁與冷凍讓組織質地軟化而更方便咀嚼入口，符合國健署三好一巧的飲食原則。因此並不需要對冷凍蔬菜有太多反感，善用冷凍蔬菜好儲存、質地軟好入口的特性也可以幫助我們更好製備飲食，也可以幫助長者攝取到足夠的營養。

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