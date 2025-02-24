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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

加購流感疫苗打不完 彰化5500劑還剩969劑

2025/02/24 15:31

政府加購的流感疫苗彰化縣分配到5500劑，從本月20日開打，今天第5天了，疫苗還有剩，衛生局提醒符合資格者可洽詢各地衛生所與合約醫療院所。（記者張聰秋攝）

政府加購的流感疫苗彰化縣分配到5500劑，從本月20日開打，今天第5天了，疫苗還有剩，衛生局提醒符合資格者可洽詢各地衛生所與合約醫療院所。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕政府加購的流感疫苗彰化縣分配到5500劑，從本月20日開打，今天第5天了，衛生局統計疫苗數量還有969劑，提醒符合免費接種的民眾，可洽詢各地衛生所或合約醫療院所。

這波加購疫苗衛生局均分到各地，每處約20劑，再依各醫院接種情況調配，上週四開打第一天，接種率約8成，用掉了4000多劑，剩下1000多劑，今天衛生局再統計數量，去化速度已不如首日，到今天為止，還有接近1000劑疫苗待消化。

疫苗未加購前，大家瘋搶想打，如今，疫苗到位，卻在等人來打，彰化有醫師指稱，這就是台灣人的「健忘症」，並不奇怪！因某新聞事件或大流行因素引起搶打潮，熱潮退去，馬上忘了接種的必要性與即時性。

流感疫苗未加購前，大家瘋搶想打，如今，疫苗到位，卻在等人來打，彰化有醫師指稱，這就是台灣人的「健忘症」，並不奇怪！（記者張聰秋攝）

流感疫苗未加購前，大家瘋搶想打，如今，疫苗到位，卻在等人來打，彰化有醫師指稱，這就是台灣人的「健忘症」，並不奇怪！（記者張聰秋攝）

也有民眾說，限制對象太嚴格，只給65歲以上長者和滿6個月以上至國小入學前幼兒等11類對象接種，其實，4、50歲中壯年想接種不在少數，為何不開放給全民接種？

對此，衛生局長葉彥伯說，雖然疫苗還有剩，但量也不多，應該這幾天就用完，提醒符合資格者不要錯過公費接種的機會。至於加購疫苗接種對象是衛福部規定，地方依照中央規定執行，全國一致。

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