健康網》氣溫驟降！ 醫曝「4撇步」防猝死：別馬上起床

醫師說，醒來後，先在床上躺30秒，再坐起30秒，最後緩慢下床，避免突然起身，引起頭暈或不適；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今天氣溫突然下降，心血管疾病、猝死風險恐會增加！書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文表示，要注意日常生活習慣，像是起床要分段、喝杯溫開水、起床後迅速穿上保暖衣物、保持足夠睡眠。

她也提醒，高血壓患者要注意，早晨起床後記得監測血壓，確保穩定，並按時服藥，若有胸悶、頭暈等症狀，應立即休息，並尋求醫療幫助。

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4方法護心血管

●分段起床：醒來後，先在床上躺30秒，再坐起30秒，最後緩慢下床，避免突然起身，引起頭暈或不適。

●喝溫水：一杯溫水可以提升體溫，幫助血液循環，讓你感覺更舒適。

●穿戴保暖：起床後，迅速穿上保暖衣物，尤其是襪子、帽子、手套，避免冷空氣直接刺激身體。

●規律作息：保持足夠睡眠，有助於增強免疫力，與心血管健康。

國民健康署提醒，務必做好保暖措施，避免因為劇烈的降溫，而對心血管健康造成危害；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

國民健康署提醒，尤其是65歲以上長者、三高偏高、心血管疾病患者，或夜班工作者等高風險族群，務必做好保暖措施，避免因為劇烈的降溫，而對心血管健康造成危害，並注意身體不適症狀，提高警覺！

低溫保健5要點

1.環境安全：居家臥室、衛浴與客廳使用電暖設備須注意用電安全，及使用瓦斯爐與瓦斯熱水器需維持通風，避免一氧化碳中毒。

2.謹記起床關鍵步驟：尤其是長者，起床前應提前準備好保暖衣物，放在容易取得的位置。起床後，先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，扶著床邊穩步行走。記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，避免過於急促動作，以免引發身體不適。

3.安全泡湯：避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議至少間隔2小時，並確保水溫不超過40度、隨時關注自身狀況，並結伴同行。

4.監控自身三高狀況：定期量測及記錄自己的血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥。

5.有異狀立即就醫：若遇到心臟病症狀，出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀；及中風徵兆，出現「微笑、舉手、說你好」做不到任一個動作，應立即就醫，搶救黃金治療時間。

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