3期乳癌吃標靶藥1天瀉7、8次 中醫調理助出遊圓夢

罹患乳癌3期的52歲高姓女士（中）吃標靶藥後有嚴重腹瀉、腹痛副作用，過去1天最多拉肚子7、8次，讓她痛苦不堪；情境照。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕罹患乳癌3期的52歲高姓女士接受標靶藥治療時，常有腹瀉、腹痛腸胃不適的副作用，過去嚴重時，1天拉肚子多達7、8次，嚴重影響生活，根本不敢外出。去年10月她找上台南市立醫院中醫師楊茲甯給予健保中醫藥與針灸治療，如今腹瀉少到1天僅1、2次；腹痛明顯改善，也讓她完成今年過年時能與家族外出旅遊的夢想。

高女於2年前確診乳癌3期，完成手術、化療與放療後，持續服用健保給付的標靶藥Abemaciclib（捷癌寧）及抗荷爾蒙藥Tamoxifen（泰莫西芬）。但捷癌寧常見副作用的腹瀉，讓她頻繁腹痛、腹瀉，1天曾多達7、8次，甚至帶有鮮血，她根本不敢外出，身體也極度虛弱，伴隨頭痛、盜汗與失眠。她聽到也吃標靶藥的乳癌癌友在南市醫中醫部接受中醫藥治療，改善副作用，撐著腹瀉、腹痛約半年後，於2024年10月找上南市醫中醫部癌症特別門診。

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經過3個多月中醫藥調理與針灸治療後，高女腹瀉問題明顯改善，頭痛與失眠也獲得緩解。為了能與家人外出旅遊，她接受加強腸胃機能的中藥調理，包括白朮、茯苓、肉桂、芍藥等，及針灸天樞、足三里、上巨虛、下巨虛等穴位。今年春節終於一圓與家人外出旅遊的夢想，且旅途中沒有嚴重腹痛與腹瀉情形發生。

罹患乳癌3期的52歲高姓女士（右）吃標靶藥後嚴重腹瀉副作用長達半年，她找上台南市立醫院中醫師楊茲甯以中醫藥治療3個多月後明顯改善。（記者王俊忠攝）

楊茲甯表示，癌症治療過程，無論是化療、放療或是新型標靶治療，腹瀉是常見、影響深遠的副作用，可能導致脫水、電解質失衡與營養不良。中醫認為抗癌藥可能損傷臟腑，導致脾陽虛損、腎陽不足，或引起寒濕、濕熱滯留，造成腹瀉。透過專業中醫診斷，依患者體質調整治療方針，運用胃苓湯、補中益氣湯、香砂六君子湯、理中湯、參苓白朮散等方藥做調理。

楊茲甯提醒，癌症患者若有腹瀉副作用情形，應注意頭部與腹部、足部保暖，避免食用生冷瓜果、油膩、辛辣與不易消化的食物，可適量攝取紅棗、薏仁、蓮子、藕粉等，有助於健脾顧胃、補氣養血及整腸緩瀉。經由適當中醫藥療法與生活飲食調整，可有效改善標靶藥物帶來的副作用不適。

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