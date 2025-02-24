醫院急診爆滿 台大雲林分院3措施因應

台大醫院雲林分院今年春節後急診待床人數一度達高警戒，院方啟用3措施因應，目前待床人數有30多人，大約要等1至2天。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國內各大醫院急診爆滿，台灣急診醫學會罕見發出求救聲明，甚至有護理師在社群發文，指有患者從高雄往北找ICU床位，雖找到病床收治，最後仍因敗血症離世。針對急診爆滿問題，台大醫院雲林分院院長馬惠明今（24）日受訪指出，該院在春節後待床人數一度達40多人，緊急啟動中央調度機制、暫停門診排程病人、加速住院患離院時程等3措施，有效降低待床人數至30多人。

雲林縣衛生局統計資料，今天上午縣內急診責任醫院急診待床人數，台大雲林分院斗六院有31人、虎尾院區有13人，成大斗六分院8人、中國醫藥大學北港附設醫院3人、雲林基督教醫院1人。

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馬惠明表示，今年急診爆滿狀況確實比往年嚴重，台大雲林分院在春節後那一週待床人數一度達45至50人接近高警戒，因此院方啟動中央調度機制平台，即把各科病床共約15床做進階調度。

同時過年後那1週暫停門診排程病人，即請非緊急或沒有固定療程要做的病患請他們暫緩，大約實施1週待床人數下降，現已恢復排程。

此外，院方也加速病患離院時程，過去病患辦出院要通要到中午或下午才離院，為縮短時間院方盡量在前一天把要出院病人相關準備工作做好，隔天一早即可離院，待床病患可以早點住院。

馬惠明說，今天急診待床人數斗六院區有31人，大約要等1至2天，未來會持續做好更合理的配床、與友院的綠色通道保持暢通、提升出院效率及推動當天手術當天住院。

馬惠明表示，今年急診人數流感、腹瀉患者人數多，呼籲年長者等高危險群要打流感疫苗，大家要做好個人衛生習慣，勤洗手。

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