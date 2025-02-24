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健康 > 心理精神

健康網》「4招」解決拖延症！ 營養師：浮誇地稱讚自己

2025/02/24 21:02

賀菡懿說，浮誇地稱讚自己，透過小小的成就感，讓多巴胺濃度提高，更容易開啟下一個挑戰；圖為情境照。（圖取自freepik）

賀菡懿說，浮誇地稱讚自己，透過小小的成就感，讓多巴胺濃度提高，更容易開啟下一個挑戰；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是「醒來了也不想起床」，或是「拖延症非常嚴重」的人嗎？營養師賀菡懿在臉書專頁「功能醫學營養師 Lucy」發影片表示自己是低多巴胺的ADD人，日常生活就是，容易被別的事情轉移注意力，或是覺得自己一事無成、挫折感滿滿等。她提到，浮誇地稱讚自己、吃早餐、看令人振奮的影片、開啟工作的儀式感，能逆轉這種情形！

逆轉惡性循環4方法

●浮誇地稱讚自己

賀菡懿說，沒有成就感又挫折，就從小事情堆疊成就感！提早一點點起床也好，記得一個小動作也好，都是很棒的開始！就像對待三歲小孩一樣，透過小小的成就感，讓多巴胺濃度提高，更容易開啟下一個挑戰。

●吃早餐

她指出，空腹了一整晚，身體欠缺血糖，尤其是大腦急需葡萄糖供應，所以最好立刻進食，當大腦有血糖有能量了，就比較不會犯錯；無論是情緒、能量和行為，都可以控制得比較好。

營養師表示，喝咖啡、點精油、化妝、換正裝，或是找咖啡店工作，都是一個轉換情緒，和啟動工作模式的方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，喝咖啡、點精油、化妝、換正裝，或是找咖啡店工作，都是一個轉換情緒，和啟動工作模式的方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

●看令人振奮的影片

賀菡懿提到，很多小孩上學前，會看個喜歡的卡通，她認為這樣也不錯，因為自己是吃飯的時候，會順便看嚮往、有趣的影片，來提高自己的鬥志。

●開啟工作的儀式感

她表示，喝咖啡、點精油、化妝、換正裝，或是找咖啡店工作，都是一個轉換情緒，和啟動工作模式的方法。每個人適合的方法不同，可以嘗試出一個自己喜歡的模式，然後每天執行。

貼心小叮嚀

賀菡懿說，有拖延病、專注力渙散、很難集中精神工作，且感覺很挫折的話。可以練習從小事情累積成就感，充滿正能量地面對每天的挑戰，但不求多，先求有就好。如果很困惑自己到底有沒有低多巴胺，或是還不到需要吃藥的程度，也可以在功能醫學做檢測確認，並且用營養補充的方式，支持多巴胺合成。

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