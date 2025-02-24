科學家破解脂肪細胞圖譜 望突破肥胖治療瓶頸

研究發現多種前所未見的脂肪細胞亞型，這項突破性發現不僅揭示了脂肪組織的複雜功能，更可能為個人化肥胖治療開闢新途徑；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕1項由以色列班古里昂大學奈格夫分校（Ben‑Gurion University of the Negev）牽頭的跨國研究，首次完整繪製出人體各部位脂肪組織中的細胞圖譜，發現多種前所未見的脂肪細胞亞型。這項研究成果已刊登於《自然‒遺傳學》（Nature Genetics），為推動個人化肥胖治療提供全新方向。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊運用1項創新的RNA（核糖核酸）分子追蹤技術，為每個細胞的RNA分子附上獨特條碼，得以同時解析數千個細胞。藉由分析皮下與內臟脂肪組織的細胞組成，科學家不僅確認傳統脂肪細胞的存在，更揭示出多組具有獨特生物學功能的新型亞群。這些細胞不但參與調控發炎反應、血管生成、細胞外蛋白質沉積與纖維化，甚至可能影響能量代謝與組織修復。

請繼續往下閱讀...

研究顯示，皮下與內臟脂肪在細胞間的通訊模式存在顯著差異。內臟脂肪細胞較常與免疫系統細胞互動，傾向促進發炎反應；反之，皮下脂肪細胞則以相互溝通為主，展現出抗發炎特性。更令人矚目的是，其中一組新型脂肪細胞僅見於內臟脂肪組織，暗示該區域可能具備獨特的生理或病理意義。

研究團隊利用螢光顯微技術，首次清晰呈現不同類型脂肪細胞的獨特特徵。這張複合顯微影像圖展示了四種不同的脂肪細胞亞型（A、B、C、D組），每組都包含了個別細胞的近距離觀察（左側）和組織整體的遠距觀察（右側）。（圖取自Nature Genetics期刊）

此外，研究進一步發現這些獨特脂肪細胞的相對比例與肥胖相關代謝併發症密切相關。主持研究的教授魯迪奇（Prof. Assaf Rudich）指出，當胰島素阻抗愈嚴重時，這類細胞在組織中的比例也顯著上升。

團隊目前正著手發展臨床診斷工具，期盼藉由檢測脂肪組織中特定細胞亞群的分布，預測患者未來罹患肥胖併發症的風險，進而提供更精準的個人化治療方案。

這項研究不僅顛覆了過去僅視脂肪組織為能量儲存庫的觀念，更隸屬於國際性的人類細胞圖譜計畫（Human Cell Atlas Project），與全球多個實驗室合作，共同繪製出人體各式細胞的完整藍圖。研究成果預期將啟發未來關於脂肪組織功能與代謝疾病之深入探討，為肥胖治療及相關疾病的防治開拓新局。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法