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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

48歲全職媽媽咳嗽漏尿 「陰道雷射」解煩惱

2025/02/24 11:40

醫師龔晏萱表示，隨著體內雌激素下降，更年期、產後哺乳期或接受抗荷爾蒙治療的女性，可能出現陰道乾澀，或打噴嚏、大笑和快走時漏尿等情況。（恩主公醫院提供）

醫師龔晏萱表示，隨著體內雌激素下降，更年期、產後哺乳期或接受抗荷爾蒙治療的女性，可能出現陰道乾澀，或打噴嚏、大笑和快走時漏尿等情況。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕48歲全職媽媽小玲（化名）產後出現打噴嚏、咳嗽時漏尿的情況，隨著年齡增長，情況逐漸加劇，甚至影響日常生活，她聽從醫師建議，安排健保自費的「蒙娜麗莎之吻陰道雷射」完整療程，明顯改善漏尿問題。

恩主公醫院婦產科主治醫師龔晏萱表示，隨著體內雌激素下降，更年期、停經期、產後哺乳期或接受抗荷爾蒙治療中的女性，可能出現陰道乾澀、外陰部或陰道萎縮、私密處反覆發炎感染、打噴嚏、咳嗽、大笑和快走時漏尿的情況，統稱為「停經生殖泌尿症候群」。根據美國《更年期》期刊2020年研究指出，「停經生殖泌尿症候群」可能顯著影響健康、性功能與生活品質。

龔晏萱指出，「蒙娜麗莎之吻陰道雷射」是由美國FDA核准，台灣衛生福利部目前唯一認可「停經生殖泌尿症候群」適應症的雷射機器，有助改善陰道乾澀，恢復溼潤與彈性，也協助陰道維持弱酸環境，減少發炎的機率，讓女性再次擁有有如年輕時的陰道組織特性與功能，整個治療的過程大約30分鐘，免麻醉、動刀、住院，安全性高，術後可以馬上回歸日常生活。

關於術後保養，她建議，1週之內應避免性行為、泡澡和泡溫泉，以防止刺激與感染，每天用溫水清洗外陰部，避免使用刺激性清潔劑，切勿灌洗陰道內部，內褲與下著盡量選擇透氣材質，保持陰部乾爽。

龔晏萱也建議，多攝取魚湯、雞湯、豬腳等富含膠原帶白的食物，有助於修復黏膜組織，而奇異果、柑橘類等維生素C多的天然食材，也有助合成膠原蛋白、加速修復，每天攝取約2000c.c.的水分，能幫助身體代謝並維持陰道濕潤度。

恩主公醫院婦產科主治醫師龔晏萱建議，「蒙娜麗莎之吻陰道雷射」術後，1週之內應避免性行為、泡澡和泡溫泉，以防止刺激與感染。（恩主公醫院提供）

恩主公醫院婦產科主治醫師龔晏萱建議，「蒙娜麗莎之吻陰道雷射」術後，1週之內應避免性行為、泡澡和泡溫泉，以防止刺激與感染。（恩主公醫院提供）

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