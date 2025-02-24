男潰瘍性結腸炎自行停藥 腹痛休克搶救幸脫險

1名患有潰瘍性結腸炎的建商，因工作忙碌未按時服藥導致病情復發，嚴重腹痛、解大量血便，甚至一度出現休克狀況。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名約60歲男性建築商長期有潰瘍性結腸炎疾病，但因工作忙碌未按時服用藥物，日前病情復發，引起嚴重腹痛以及解大量鮮血血便，甚至一度出現休克狀況，血壓下降至70多mmHg，心跳每分鐘120下；送醫後經急診搶救，給予點滴以及止血藥物，再給予藥物治療，包含大劑量抗發炎藥物、類固醇、以及止血劑等，終於脫離險境，在不用開刀下，住院2週即順利出院。

中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科醫師蘇俞豪表示，潰瘍性結腸炎是一種慢性發炎性腸道疾病，主要影響結腸和直腸黏膜，常伴隨腹瀉、腹痛、血便等症狀。出血是此病常見的併發症，主要是因黏膜潰瘍破裂，如果是急性發作期病情會惡化，引起其他併發症，如中毒性巨結腸、腸穿孔、或結腸癌等，也會引起出血。另外，長期使用類固醇或抗凝劑也可能增加出血風險。

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蘇俞豪指出，潰瘍性結腸炎好發於15-30歲年輕成人，其次為50-70歲族群。家族有病史、生活飲食長期食用高脂、高糖風險亦較高。急性發作期建議以低渣低纖維飲食為主，並且適當補充水分、熱量飲食以及蛋白質；病情穩定時則建議適量增加膳食纖維，也可以補充益生菌以及適量的健康脂肪omega-3，盡量避免加工食品或刺激性食物、規律作息、減少壓力，搭配醫師建議的藥物治療，才能有效減少發作、維持緩解期並改善生活品質。

蘇俞豪建議，若是有下列狀況，應立即就醫：1.大量鮮紅色血便，持續不止。2.嚴重腹痛、持續性嘔吐、無法進食或排氣。3.暈眩、心跳過快、低血壓、意識模糊疑似休克。4.高燒 >38.5°C 伴隨腹痛。治療期間也應遵從醫師指示用藥，切勿自行停藥造成病情更嚴重惡化。

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