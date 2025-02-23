健康網》諾羅患者一吐噴千萬病毒 醫：吞十百隻就中鏢

醫師提醒，染諾羅病毒，患者嘔吐能噴出千萬隻以上的病毒，只要吃入十百隻病毒就會被傳染；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署統計，全國近4週共接獲390起腹瀉群聚通報案件，為近5年同期最高，其中病原體檢驗陽性案件共214起，以檢出諾羅病毒211件、占98.6%為多。胸腔內科醫師蘇一峰提醒，諾羅患者嘔吐能噴出千萬隻以上的病毒，只要吃入十百隻病毒就會中鏢！

酒精無法殺諾羅病毒

蘇一峰在臉書發文指出，感染諾羅患者，嘔吐能噴出千萬隻以上的病毒，只要吃入十百隻病毒就會被傳染。而面對諾羅病毒，洗手是最好的辦法，酒精是無法殺諾羅病毒，噴完酒精還是會傳染。尤其是有停水的區域，要特別小心諾羅病毒，不要以為使用酒精噴消就沒事了。

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諾羅病毒傳染力強，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

感染諾羅主要症狀

疾管署指出，諾羅病毒傳染力強，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。

感染諾羅潛伏期約10-50小時，主要症狀為水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛等情形，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

預防諾羅 漂白水清消+正確洗手

疾管署提醒，為降低疾病傳播風險，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水（1,000 ppm）擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水（5,000 ppm）消毒清理。

民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，食物澈底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產）。民眾如有疑似症狀應在家休息，至症狀解除至少48小時後再恢復上學或工作，如需外出應佩戴口罩，避免傳染他人。

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