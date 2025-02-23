自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

美國女子出國旅遊後腿部灼熱 竟是腦部感染肺鼠蟲

2025/02/23 17:36

肺鼠蟲 （rat lungworm） 是一種罕見的寄生蟲，可引起腦部和脊髓的炎症。 （取自美國CDC官網）

肺鼠蟲 （rat lungworm） 是一種罕見的寄生蟲，可引起腦部和脊髓的炎症。 （取自美國CDC官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名30歲女子從泰國、日本和夏威夷旅行返國後，出現腿部灼熱、頭痛以及意識混亂等嚴重症狀，起初被誤認為是時差反應。然而，最終診斷結果卻令人震驚：她的腦部感染了罕見的肺鼠蟲 （rat lungworm） 寄生蟲！

科學新聞網站《Science Alert》報導，這名來自美國新英格蘭地區的30歲女子，結束為期三週的東南亞和太平洋島嶼之旅後，返國不久便出現腳部灼熱感。數日內，疼痛感蔓延至雙腿，並伴隨明顯疲憊感。起初，她與醫師都誤以為只是時差反應。

然而，症狀並未好轉，反而持續惡化。疼痛感擴散至軀幹和雙臂，並伴隨劇烈頭痛。儘管多次就醫，初期檢查結果都顯示正常，但嗜伊紅性白血球 （eosinophils） 數目持續升高，這暗示著體內可能存在感染。

約一週後，她出現意識混亂，情況危急，伴侶立即將她送醫。這次，醫生在進行腰椎穿刺術抽取腦脊髓液後，發現嗜伊紅性白血球濃度異常偏高，證實腦部存在嚴重炎症反應。進一步檢驗最終確診，感染源為肺鼠蟲，這是一種罕見的寄生蟲，可引起腦部和脊髓的炎症。

肺鼠蟲主要透過食用受感染的蝸牛或蛞蝓傳播，也可能透過食用未煮熟的受感染動物（例如青蛙）而感染。感染肺鼠蟲後，可能出現頭痛、發燒、頸部僵硬、腦膜炎等症狀，嚴重者甚至可能導致癱瘓或死亡。

根據2025年2月13日發表於《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）的病例報告，這名女子很可能在夏威夷旅行期間感染了肺鼠蟲。

這個罕見病例凸顯了旅行中的衛生安全風險，也提醒醫療人員在面對不明原因的腦部炎症或神經系統疾病時，應考慮肺鼠蟲感染的可能性，及時進行相關檢測。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中