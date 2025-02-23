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澎湖老翁酒後跌倒眼鼻狂流血 緊急跨夜後送台灣
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕別輕忽酒後跌倒造成的後遺症，澎湖1名61歲男子，昨（22）日晚間與友人飲酒聊天，卻因咳嗽由座椅跌落，起身後卻眼鼻流血不止，緊急送醫後，因澎湖缺眼科醫師及手術設備，緊急跨夜後送至台中榮總，搶救眼睛視力。
根據患者朋友表示，昨（22號）日晚間8點左右，患者與友人一起喝酒聊天時，由於患者咳嗽時，從椅子上摔落地面，爬起後發現右眼、鼻子流血，約5分鐘仍無止血，立即通報澎湖縣政府消防局119救護車送醫，急診醫師給予檢視發現無法處理，立即轉診至眼科，但澎湖無可手術設備和醫師。
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由於無法處理，因此送回三總澎湖分院急診救治，急診給予止痛藥等，還是無法處理，立即申請空審中心核批，空轉後送回台灣治療，空審中心核准後，諭令澎湖駐地醫療直升機緊急出動，將患者送往台中榮總進行緊急手術，希望保住視力，凌天航空接獲命令後，值勤人員緊急出動，與時間賽跑。
澎湖縣政府衛生局登記的病患基本資料，為61歲男性，轉送原因是創傷性眼球受損併右眼視力喪失，自三總澎分院轉出，並轉入台中榮總醫院，澎湖機場起飛為今（23）日0時26分，由澎湖駐地醫療直昇機凌天航空執行任務，跨海進行病患空中移轉送醫工作，希望搶在黃金時效內，保住病患的視力。
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