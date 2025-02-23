有望戰勝胰臟癌！ 個人化mRNA疫苗臨床試驗令人振奮

使用mRNA技術的疫苗在COVID-19全球大流行下首度問世，現在人們把眼光轉向這項技術的潛力，尤其是寄望它能成為對抗癌症的利器。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國紐約紀念斯隆·凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center, MSK）最新研究顯示，一款實驗性mRNA（信使核醣核酸）胰臟癌疫苗在臨床試驗中展現重要突破。研究結果登於國際頂尖期刊《自然》（Nature），證實該疫苗可有效降低癌症手術後復發風險，且免疫效果可持續近4年。

福斯新聞（Fox News）報導，這項第一期臨床試驗的關鍵發現在於，該mRNA疫苗能夠針對性啟動患者的免疫系統對抗胰臟癌細胞。試驗招募16名患者，其中半數出現明顯的免疫反應，更重要的是，這些免疫反應持續了將近4年之久。研究發現，產生免疫反應的患者在3年追蹤期間，維持無癌狀態的機率明顯較高。

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研究團隊採用個人化治療方案，依據每位患者腫瘤的特定蛋白質客製化疫苗。除接受疫苗治療外，患者還同時接受免疫療法藥物「癌自禦」（Atezolizumab）及標準化療，以提升治療成效，其屬1種免疫檢查點抑制劑，其作用原理是透過阻斷腫瘤細胞的「免疫逃避」機制，協助人體免疫系統更有效地辨識並攻擊癌細胞。

試驗首席研究員巴拉錢德蘭（Vinod Balachandran）醫師表示：「這項研究證實，RNA疫苗技術確實能教導免疫系統辨識胰臟癌細胞，且這種免疫保護力可能持續多年。」他特別強調，「要開發成功的癌症疫苗，關鍵就在於能否激發強大且持久的免疫反應。」

這種實驗性疫苗學名為「autogene cevumeran」（自體基因西伏默蘭），屬於治療性疫苗，與一般預防性疫苗不同。它是一種個人化的mRNA癌症疫苗，主要用於治療早期、尚未擴散且可手術切除的腫瘤，目標是預防或延緩癌症復發。這種個人化治療方式的特點在於，疫苗會根據每位患者腫瘤的獨特基因特徵量身定制。巴拉錢德蘭醫師指出，此技術平台未來可望應用於其他癌症類型的治療。

根據美國癌症協會統計，胰臟癌是最致命的癌症之一，確診後五年存活率僅約13%。現有的化療、放射治療和免疫療法對胰臟癌的治療效果都相當有限，突顯開發新型治療方法的迫切性。

研究團隊表示，雖然初期結果令人振奮，但該疫苗仍處於早期測試階段。他們已著手規劃更大規模的臨床試驗，將進一步評估這類治療性疫苗對可手術胰臟癌患者的效果。

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