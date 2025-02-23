健康網》過胖小心癌上身！ 每天2杯牛奶補鈣也減脂

營養師建議，每天至少2杯牛奶（共480毫升）或2份乳品，有助降低體脂肪，維持肌肉量還能補鈣質；示意圖。（圖取自pexels）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖已成全世界流行病，不僅影響健康，還帶來龐大的社會與經濟負擔。營養師程涵宇指出，過胖除了是心血管疾病、糖尿病等疾病主要危險因子，還與大腸癌、乳癌、攝護腺癌、甲狀腺癌等13種癌症相關。建議減重族群，每天至少2杯牛奶（共480毫升）或2份乳品，幫助降低體脂肪，維持肌肉量也補鈣質。

程涵宇於臉書粉專「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen 」與個人網站發文指出，研究發現，過重與肥胖是心血管疾病、糖尿病、肌肉骨骼疾病的主要危險因子，會增加關節的負擔，加速關節退化，像是膝關節和髖關節。而且肥胖的慢性發炎狀態還可能加劇關節炎，過重、肥胖甚至也跟不少癌症有關。因此體重不僅影響外觀，更會影響人體健康。

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乳品3大營養 缺鈣小心胖肚子

她引述研究說明，乳製品中的營養素有助於體重管理，不僅能降低體脂肪，還能幫助維持肌肉量。是因為乳製品含有3大關鍵成分：

●蛋白質（乳清蛋白&酪蛋白）：促進肌肉合成，防止減重時流失瘦體重；提高代謝率，每日多燃燒80到100大卡；調節食慾，讓你更有飽足感，減少攝取過多熱量。

●鈣質：研究顯示，足夠的鈣質攝取有助於抑制食慾，還能促進脂肪分解、抑制脂肪囤積；鈣質攝取不足可能與腹部肥胖有關，每日鈣質低於398毫克，腹部肥胖機率增加30%。

●中鏈三酸甘油酯（MCT）和共軛亞麻油酸（CLA）：健康脂肪，能幫助身體減少脂肪合成，增加脂肪燃燒；透過調節食慾與能量平衡，有助於減重時維持體能。

程涵宇提到，如果喝牛奶容易脹氣或腹瀉，也可以用優酪乳替代，低乳糖，更容易消化；或改吃起司，高鈣又不易引起腸胃不適。

營養師提到，如果有乳糖不耐症者，可以改吃起司，高鈣又不易引起腸胃不適。（圖取自photoAC）

程涵宇補充，肥胖與多種癌症有密切關聯，世界衛生組織（WHO）和美國國家癌症研究所（NCI）指出，肥胖會增加超過13種癌症的風險。這些癌症與慢性發炎、荷爾蒙變化、胰島素阻抗和脂肪組織影響有關。以下是主要的癌症類型：

消化系統癌症

●大腸癌：肥胖影響腸道微生物，增加發炎反應促進腫瘤生長。

●胃癌：特別是胃賁門癌，與胃酸逆流、慢性發炎和脂肪組織影響有關。

●肝癌：肥胖會導致脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎（NASH），進而增加肝癌風險。

●胰臟癌：肥胖會增加胰島素抗性與慢性發炎，影響胰臟細胞的生長和癌變。

肥胖會導致消化系統癌症，像是會造成脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎（NASH），進而增加肝癌風險；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

內分泌與荷爾蒙癌症

●乳癌：特別是影響停經後狀態，脂肪組織會增加雌激素分泌，而過量雌激素可能促進乳癌細胞生長。

●子宮內膜癌：肥胖導致體內雌激素增加，使子宮內膜細胞過度增生，提高癌症風險。

●卵巢癌：與雌激素和慢性發炎有關，肥胖女性罹患高度惡性卵巢癌的風險較高。

泌尿生殖系統癌症

●攝護腺癌：肥胖可能影響男性荷爾蒙（睪固酮、胰島素生長因子IGF-1），增加攝護腺癌的風險。

●腎臟癌：肥胖導致腎臟內脂肪堆積，影響腎臟功能，提高腎細胞癌（RCC）風險。

血液與其他癌症

●多發性骨髓瘤：肥胖可能影響免疫系統，增加骨髓瘤細胞的生長風險。

●膽囊癌：與慢性發炎和膽結石有關，而膽結石的風險在肥胖者中更高。

●甲狀腺癌：肥胖與胰島素抗性、發炎反應相關，可能影響甲狀腺細胞生長。

●腦膜瘤：腦膜瘤與肥胖的關聯可能與慢性發炎、胰島素抗性、荷爾蒙影響有關。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

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