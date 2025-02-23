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健康 > 杏林動態

全國護理健走日 南市近300名護理師安平「起走」

2025/02/23 12:06

台南市護理師護士公會今天響應「健康台灣．全國護理健走日」舉辦健走活動，近300名護理人員共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

台南市護理師護士公會今天響應「健康台灣．全國護理健走日」舉辦健走活動，近300名護理人員共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市護理師護士公會今天響應「健康台灣．全國護理健走日」，於安平區港濱歷史公園辦理健走活動，近300名護理人員共襄盛舉，透過健走獲得舒展與放鬆。

台南市護理師護士公會今與全國24個縣市護理師護士公會共同響應「健康台灣．全國護理健走日」活動，不僅展現護理專業對健康的關注與實踐，也向所有護理人員的辛勞與奉獻表達誠摯感謝。

活動於安平區港濱歷史公園熱烈展開，台南市護理師護士公會理事長王維芳、監事長張嘉蘋率領各醫療機構護理會員、護理學校、公共衛生護理師、職業衛生護理師、學校衛生護理師等，齊聚為活動揭幕。市長黃偉哲、衛生局長李翠鳳親自出席，並表達對護理人員健康福祉的高度重視。

台南市護理師護士公會擁有8735名會員，長期站在醫療前線，也肩負守護民眾健康的使命，然多數護理師因長時間工作、不規律的作息、照護工作屬性複雜，及需時常應變緊急情況下，承受巨大心理壓力，也缺乏運動的動力，周而復始遂累積出對健康的危害。

王維芳表示，護理人員身為健康照護的第一線，無論是在社區、急性醫療機構或長照機構，皆扮演著不可或缺的關鍵角色。然護理人力短缺與過重工作壓力，對醫療體系的正常運作構成嚴峻挑戰。

為此精心選定腹地寬廣、風景優美的港濱歷史公園，將其融入健康永續ESG理念的健走路線，深化健康自我管理理念，也讓護理人員在大自然中獲得舒展與放鬆。

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