健康網》睡得好、體重也能減少！ 中醫教「睡美人」養成術

陳櫂瑔強調，只要掌握正確作息與調養方法，就能打造「睡美人」，讓氣色與體態都更加出色；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想擁有光滑細緻的肌膚與充滿活力的體態，其實關鍵就在於「睡眠」！扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔透過臉書分享，良好的睡眠不僅能恢復體力，還能促進氣血運行、調和五臟、延緩衰老，是最天然的養顏美容方法。只要掌握正確作息與調養方法，就能打造「睡美人」，讓氣色與體態都更加出色。

睡眠是最天然的養顏術

根據中醫理論，「氣血充足則容色紅潤，氣血虛弱則面色枯槁」，而睡眠正是養血補氣的重要時刻。晚上11點至凌晨3點是肝膽經運行的關鍵時段，此時入睡可幫助肝膽排毒、細胞修復，使肌膚更加紅潤有光澤。反之，睡眠不足會導致黑眼圈、膚色蠟黃、皮膚粗糙，甚至加速衰老。因此，建議在晚上11點前就寢，讓身體有足夠時間進行自我修復。

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「睡美人」養成的4大關鍵

1. 調整作息，順應陰陽變化

中醫認為「陽入於陰則寐，陽出於陰則寤」，即陽氣下降、陰氣上升時，最容易入睡。晚間應減少使用電子產品，保持心神平靜，避免「陽不入陰」導致失眠。

2. 養血安神的食補

選擇適合體質的食物，有助於補充氣血、穩定神經。例如：

●養血安神：桂圓、紅棗、枸杞（適合氣血虛弱者）。

●清心降火：蓮子、百合、酸棗仁（適合心煩易醒者）。

●補腎安眠：核桃、杜仲（適合夜尿多、腰痠者）。

3. 按摩穴位，放鬆助眠

睡前按摩特定穴位，可幫助放鬆身心、提高睡眠品質：

●神門穴（位於手腕尺側橫紋上）：安定心神、減少焦慮失眠。

●三陰交（內踝上四指處）：調補脾腎、改善睡眠。

●湧泉穴（腳底心）：補腎納氣、減少夜間驚醒。

4. 中藥茶飲助眠

睡前飲用寧心安神茶，有助於快速入睡：

配方：酸棗仁6克、百合5克、桂圓3克。

做法：將材料用熱水沖泡15分鐘後飲用，可安神助眠。

陳櫂瑔說，睡前飲用寧心安神茶，有助於快速入睡；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

養成良好睡眠習慣

想成為真正的「睡美人」，除了調養氣血，還需養成規律作息，提升睡眠品質。具體方法包括：

●睡前避免宵夜：睡前兩小時內避免進食，尤其是油膩食物，避免「胃不和則臥不安」影響入睡。

●固定就寢時間：晚上11點至凌晨3點是「養肝血」的重要時段，此時睡眠能促進氣血循環，修復皮膚細胞，防止暗沉與長斑。

●睡前暖身促循環：泡腳15分鐘可促進血液循環、放鬆身體，搭配按摩「三陰交」穴位，更能改善氣色。

●避免刺激性飲品：下午2點後避免飲用咖啡、茶與酒精，以免影響深度睡眠。

陳櫂瑔強調，「睡美人」並非童話故事，而是透過規律作息與中醫調養就能實現的狀態。當睡眠充足、氣血運行順暢，不僅能讓肌膚紅潤細緻、精神充沛，體重也能隨之下降。從今晚開始，遠離熬夜、重視睡眠，打造由內而外散發光彩的自己！

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