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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喉嚨痛能吃冰！ 營養師：出現1症狀要改吃溫熱食

2025/02/23 19:10

營養師分享，喉嚨痛可以吃一些冰品，像是優格、牛奶等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，喉嚨痛可以吃一些冰品，像是優格、牛奶等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近適逢流感高峰期，身體不舒服時若再加上喉嚨痛，連吃飯、吞口水都很難受。那到底吃什麼可以緩解喉嚨痛呢？營養師李婉萍分享，冰的東西可以幫助血管收縮，減少喉嚨疼痛，如蘇打冰棒、優格、牛奶等。但她也提醒，若出現咳嗽且帶痰的狀況，就要改吃溫熱食，才能有效緩解呼吸道不適。

許多人感冒的時候會伴隨著上呼吸道不適，像是流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛，並想著喝熱飲、熱湯來緩解症狀。李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發影片針對「喉嚨痛」、「扁桃腺痛」的症狀表示，此時應該要吃冰的食物而不是熱的，因為冰涼的食物可以幫助血管收縮、減少喉嚨發炎腫痛，若吃熱的，只會讓喉嚨更不舒服。

但李婉萍提醒，不是所有冰品都可以吃，如巧克力冰棒、過度調味的冰淇淋等，因為它們比較黏，容易讓喉嚨生痰，反而不利於身體健康。她列出幾個喉嚨痛時適合吃的食物，像是蘇打冰棒、剉冰、原味冰淇淋等冰品，成分相較其他口味單純，以及果凍、優格、牛奶、綠豆薏仁都是很不錯的選擇。

最後，李婉萍指出，若是喉嚨痛之後開始出現「咳嗽」的症狀，尤其還帶有「痰」的時候，就不能再吃冰食了，就要開始攝取「溫熱的食物」，比如粥、雞湯、蔬菜湯，這些都有助於舒緩呼吸道不適。

營養師提醒，若是出現咳嗽帶痰的症狀，就不能再吃冰的，要改吃溫熱食，如雞湯、蔬菜湯；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師提醒，若是出現咳嗽帶痰的症狀，就不能再吃冰的，要改吃溫熱食，如雞湯、蔬菜湯；示意圖。（圖取自photoAC）

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