健康網》不同膚質微整怎麼選？ 醫揭5種肌膚關鍵

吳易儒指出，針對不同膚質，療程的選擇也有所區別；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著醫美技術的進步，越來越多人選擇透過微整形療程改善膚質與輪廓。不過，不同膚質，療程選擇也有所區別。新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」分享，各類膚質適合的微整療程，其中油肌應著重控油縮毛孔；乾性肌膚需補水與彈性提升；敏感肌需低刺激的溫和修復；混合性肌膚則應水油平衡、分區治療；熟齡肌則要在緊緻提拉、抗老化上下功夫。

油性肌膚：控油、縮毛孔是關鍵

油性肌膚常伴隨毛孔粗大與粉刺、痘痘等問題，表面雖油光滿面，但實際上卻容易缺水。吳易儒表示，針對油性肌膚，可選擇「微針電波拉皮」來改善油脂分泌並刺激膠原蛋白生成，或透過「水光針」注入補水與控油成分，達到水油平衡。此外，「果酸換膚」也能有效去除老廢角質、疏通毛孔，預防痘痘生成，但療程後須特別注意防曬，避免紫外線造成膚色不均或反黑。

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乾性肌膚：補水與彈性提升是重點

吳易儒指出，乾性肌膚因缺水易產生細紋與暗沉，甚至出現脫皮現象，因此建議透過「玻尿酸填充」，改善細紋與凹陷，使肌膚更加飽滿光滑；或選擇「膠原蛋白增生劑注射」，促進肌膚自行生成膠原蛋白，提升彈性與保濕度。此外，「水光針」同樣適合乾性肌膚，能有效增強皮膚的保水度，使膚質長時間保持水潤光澤。不過，療程後應避免高溫環境，如蒸桑拿或泡溫泉，以免加速水分流失。

吳易儒說，敏感性肌膚容易因外界刺激出現泛紅、乾癢或刺痛感，選擇療程時需特別謹慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

敏感性肌膚：溫和修復、降低刺激

敏感性肌膚容易因外界刺激出現泛紅、乾癢或刺痛感，選擇療程時需特別謹慎。吳易儒指出，「黃光雷射」或「紅光療程」等低能量雷射可修復肌膚屏障並降低泛紅。此外，「PRP」與「PLT自體血清／血小板修復因子療程」能利用自身成分修復皮膚，降低過敏風險。若選擇「水光針」，則應挑選溫和成分，減少對皮膚的刺激。最後，特別提醒，在進行療程前，務必先進行肌膚測試，確保不會產生不良反應。

混合性肌膚：水油平衡、分區治療

吳易儒說，混合性肌膚的T字部位（額頭與鼻翼）偏油，而兩頰偏乾，是最常見的膚質類型，建議透過「局部微針治療」，針對油脂分泌旺盛區域進行控油，改善毛孔問題。同時，「多層次玻尿酸注射」能利用不同分子大小的玻尿酸，分別處理乾燥與油膩區域。此外，「水氧嫩膚療程」則能深層清潔油脂並注入保濕成分，實現水油平衡。

熟齡肌膚：緊緻提拉、抗老化

隨著年齡增長，膠原蛋白逐漸流失，導致肌膚鬆弛、細紋與暗沉現象。吳易儒指出，「電波拉皮」能緊緻提拉鬆弛肌膚，並刺激膠原蛋白生成；「音波拉提」則能深層加熱真皮層，改善細紋並提升輪廓。此外，搭配「玻尿酸」與「肉毒桿菌素注射」可填充凹陷、減少動態紋路，但由於熟齡肌膚的修復時間較長，療程後需加強保濕與抗氧化護理，以達到更佳效果。

吳易儒提醒，無論選擇哪種療程，都應事先與專業醫師諮詢，根據自身膚質與需求量身打造最適合的治療方案，才能達到理想的美容效果。

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