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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》延緩腎功能下降！ 國健署教腎友外食5原則

2025/02/24 09:32

國健署提醒，主食以米飯或全穀雜糧為主，避免湯汁拌飯；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

國健署提醒，主食以米飯或全穀雜糧為主，避免湯汁拌飯；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當腎功能下降，體內廢物與毒素無法順利代謝，容易引發一連串健康問題，該如何有效延緩腎功能惡化呢？對此，國民健康署在臉書專頁發文指出，維持正常血壓與血糖控制是延緩腎功能下降的關鍵，同時也提供5大外食原則，幫助慢性腎病前期患者在享受美食同時減少腎臟負擔，成為人生「腎」利組。

5大外食原則 輕鬆養腎不費力

國健署建議，民眾在外用餐時可遵循5大原則，有助於控制蛋白質、脂肪及鹽分攝取，保護腎臟健康：

1. 主食以米飯或全穀雜糧為主，避免湯汁拌飯：白飯和全穀雜糧類能提供優質碳水化合物，避免使用湯汁拌飯可減少鹽分攝取。

2. 減少食用高脂肪部位：如肥肉、雞皮、鴨皮、魚皮，若無法避免，建議將外皮去除後再食用，以降低脂肪攝取。

3. 適量攝取蔬菜並滴乾湯汁：蔬菜能增加飽足感，但需注意蔬菜中的調味與湯汁，建議食用前先將湯汁瀝乾。

4. 蛋白質攝取適量：優先選擇低飽和脂肪的瘦肉或黃豆製品，蛋白質雖是身體必需，但過量會加重腎臟負擔，應適量攝取。

5. 避免高鹽分小菜：如菜脯、醃黃瓜、火腿、香腸等，高鹽分食物，建議盡量減少此類加工食品的攝取。

血壓血糖雙控管 關鍵在日常習慣

國健署提醒，慢性腎臟病的發展與高血壓、糖尿病密切相關，因此除了飲食控制，維持正常血壓與血糖同樣重要。養成規律運動、減少高鈉飲食以及定期健康檢查，都能有效降低腎臟負擔，延緩腎功能退化。國健署呼籲，慢性腎臟病患者若能從飲食與生活習慣著手，即便在外用餐也能兼顧美味與健康，輕鬆邁向「腎」利人生。

健康網》延緩腎功能下降！ 國健署教腎友外食5原則

國健署說，火腿、香腸等，屬於高鹽分食物，建議盡量減少此類加工食品的攝取；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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