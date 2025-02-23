教宗病情危急》肺炎不只喘！ 醫：長者注意非典型症狀

88歲天主教宗方濟各（Pope Francis）近日因支氣管炎住院治療，進一步檢查出雙側肺炎。（法新社檔案照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕88歲天主教宗方濟各（Pope Francis）近日因支氣管炎住院治療，進一步檢查雙側肺炎，不料，昨日傳出病情情況「危急」（critical），需用高流量氧氣及輸血治療之消息。醫師提醒，造成肺炎原因多樣，且症狀也相當多變，但若是出現咳嗽、發燒、呼吸急促／呼吸困難、痰液變黃變稠或含有血絲等常見症狀；或是年長者出現疲倦、嗜睡、胃口或消化變差、虛弱、意識改變等非典型症狀時，應就醫檢查、治療。

綜合外媒報導，教宗原先就有支氣管擴張症、支氣管哮喘等慢性病，14日因呼吸道感染，而送至羅馬阿戈斯蒂諾杰梅利醫院就醫（Agostino Gemelli Polyclinic），經胸部電腦斷層掃描後，發現兩側肺部都有肺炎症狀，出現類氣喘呼吸困難症狀，需進一步治療，現已住院進入第9天。

請繼續往下閱讀...

不料，梵蒂岡昨（22）日發表聲明指，教宗病情較前一日惡化，需要高流量氧氣治療，同時血液檢查顯示，血小板減少，伴隨貧血，需要輸血。「儘管病情比昨天嚴重，但教宗仍努力保持清醒，一整天坐在椅子上。」強調現在教宗情況「危急」，尚未脫離險境。

88歲天主教宗方濟各原先就有支氣管擴張症、支氣管哮喘等慢性病。（法新社檔案照）

何謂肺炎？三軍總醫院衛教資料說明，當肺部組織受到細菌、病毒或黴菌等微生物的感染，造成發炎浸潤並且影響氣體交換，稱之為肺炎。嚴重的肺炎可能導致血中氧氣濃度太低，身體細胞無法適當運作，引起呼吸衰竭或敗血症，甚至造成死亡。

6原因造成肺炎

三軍總醫院進一步解釋，造成肺炎的原因有多種，包括：上呼吸道的病菌感染蔓延至肺部；因直接吸入病菌，而身體免疫力無法有效控制造成之感染；虛弱、意識不清或其他無法有效自我保護呼吸道的病人吸入口腔、咽部病菌及食物、液體或嘔吐物所造成之發炎感染；因慢性呼吸道結構異常者（如支氣管擴張症、肺阻塞等）引發的續發性感染；流感後的併發症；甚至也可能病因不明，如間質性肺炎。

針對肺炎症狀，三軍總醫院提及，其表現相當多變，常見出現咳嗽（乾咳或痰液增加）、發燒、呼吸急促／呼吸困難、痰液變黃變稠或含有血絲。若肺部實質發炎影響肋膜，可能產生肋膜性胸痛（深呼吸、咳嗽時加劇）。另外年紀大的病患，肺炎症狀可能不明顯或不典型，有可能出現疲倦、嗜睡、胃口或消化變差、虛弱、意識改變等。

日常好習慣 遠離肺炎

三軍總醫院建議，日常記得使用肥皂正確洗手，並正確做好口腔清潔（包含假牙），維持衛生。另外，施打疫苗（如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等）、正常作息、均衡營養及運動習慣，並做好保暖工作也很重要，建議於季節交替之際，避免出入人多公共場所，有呼吸道症狀時配戴口罩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法