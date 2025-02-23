自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

教宗病情危急》肺炎不只喘！ 醫：長者注意非典型症狀

2025/02/23 15:42

88歲天主教宗方濟各（Pope Francis）近日因支氣管炎住院治療，進一步檢查出雙側肺炎。（法新社檔案照）

88歲天主教宗方濟各（Pope Francis）近日因支氣管炎住院治療，進一步檢查出雙側肺炎。（法新社檔案照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕88歲天主教宗方濟各（Pope Francis）近日因支氣管炎住院治療，進一步檢查雙側肺炎，不料，昨日傳出病情情況「危急」（critical），需用高流量氧氣及輸血治療之消息。醫師提醒，造成肺炎原因多樣，且症狀也相當多變，但若是出現咳嗽、發燒、呼吸急促／呼吸困難、痰液變黃變稠或含有血絲等常見症狀；或是年長者出現疲倦、嗜睡、胃口或消化變差、虛弱、意識改變等非典型症狀時，應就醫檢查、治療。

綜合外媒報導，教宗原先就有支氣管擴張症、支氣管哮喘等慢性病，14日因呼吸道感染，而送至羅馬阿戈斯蒂諾杰梅利醫院就醫（Agostino Gemelli Polyclinic），經胸部電腦斷層掃描後，發現兩側肺部都有肺炎症狀，出現類氣喘呼吸困難症狀，需進一步治療，現已住院進入第9天。

不料，梵蒂岡昨（22）日發表聲明指，教宗病情較前一日惡化，需要高流量氧氣治療，同時血液檢查顯示，血小板減少，伴隨貧血，需要輸血。「儘管病情比昨天嚴重，但教宗仍努力保持清醒，一整天坐在椅子上。」強調現在教宗情況「危急」，尚未脫離險境。

88歲天主教宗方濟各原先就有支氣管擴張症、支氣管哮喘等慢性病。（法新社檔案照）

88歲天主教宗方濟各原先就有支氣管擴張症、支氣管哮喘等慢性病。（法新社檔案照）

何謂肺炎？三軍總醫院衛教資料說明，當肺部組織受到細菌、病毒或黴菌等微生物的感染，造成發炎浸潤並且影響氣體交換，稱之為肺炎。嚴重的肺炎可能導致血中氧氣濃度太低，身體細胞無法適當運作，引起呼吸衰竭或敗血症，甚至造成死亡。

6原因造成肺炎

三軍總醫院進一步解釋，造成肺炎的原因有多種，包括：上呼吸道的病菌感染蔓延至肺部；因直接吸入病菌，而身體免疫力無法有效控制造成之感染；虛弱、意識不清或其他無法有效自我保護呼吸道的病人吸入口腔、咽部病菌及食物、液體或嘔吐物所造成之發炎感染；因慢性呼吸道結構異常者（如支氣管擴張症、肺阻塞等）引發的續發性感染；流感後的併發症；甚至也可能病因不明，如間質性肺炎。

針對肺炎症狀，三軍總醫院提及，其表現相當多變，常見出現咳嗽（乾咳或痰液增加）、發燒、呼吸急促／呼吸困難、痰液變黃變稠或含有血絲。若肺部實質發炎影響肋膜，可能產生肋膜性胸痛（深呼吸、咳嗽時加劇）。另外年紀大的病患，肺炎症狀可能不明顯或不典型，有可能出現疲倦、嗜睡、胃口或消化變差、虛弱、意識改變等。

日常好習慣 遠離肺炎

三軍總醫院建議，日常記得使用肥皂正確洗手，並正確做好口腔清潔（包含假牙），維持衛生。另外，施打疫苗（如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等）、正常作息、均衡營養及運動習慣，並做好保暖工作也很重要，建議於季節交替之際，避免出入人多公共場所，有呼吸道症狀時配戴口罩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中