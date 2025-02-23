健康網》臉部脫屑好惱人？ 中醫揭4類型：「這種」伴隨便秘

中醫師指出，濕熱型臉部脫屑的人，易有口苦、痤瘡、便秘的情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷，有些人臉上皮膚較乾，甚至會有脫屑的情形，您是否也深受其擾？翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，脫屑分為4種類型，包括：乾燥型、油膩型、濕熱型及過敏型，其中濕熱型多出現在下巴、嘴角及耳朵周圍，還會伴隨便秘及長粉刺。

4面部脫屑類型 「它」易長粉刺

●乾燥型：原因為陰虛燥熱。主要特徵有皮膚粗糙、乾燥，皮屑細小，伴隨口乾、失眠、盜汗。脫屑位置易出現在嘴角、鼻翼、額頭、臉頰等部位，特別容易乾裂。

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●油膩型：原因為脾胃濕熱、肝氣鬱結。主要特徵是皮膚出油及脫皮，容易發紅，皮屑偏黃且較大，常伴隨口乾、口苦、口臭等症狀。脫屑位置主要集中在鼻翼、額頭、眉毛及髮際線周圍。

●濕熱型：原因為內熱蘊積、毒素堆積。主要特徵為皮膚紅腫，甚至有流膿現象，皮屑較厚，伴隨口苦、便秘、痤瘡、易長粉刺等。脫屑位置多出現在下巴、嘴角及耳朵周圍。

●過敏型：原因為氣血不足、衛氣虛弱。主要特徵有皮膚泛紅、瘙癢，伴隨過敏性鼻炎、易疲倦。脫屑位置集中在額頭、髮際線、眉毛及眼周。

中醫師表示，過敏型脫屑的人，常伴隨過敏性鼻炎、疲倦等反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

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