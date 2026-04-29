自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

男性罹癌新線索！HPV疫苗實測結果曝光：相關癌症風險大降46％

2026/04/29 13:46

HPV疫苗是目前少數能直接預防癌症的疫苗之一。 （資料照）

HPV疫苗是目前少數能直接預防癌症的疫苗之一。 （資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項研究顯示，男性接種HPV（人類乳突病毒）疫苗後，與該病毒相關的癌症風險降低約46%。這項過去多被視為女性防護措施的疫苗，對男性同樣具有保護效果。相關研究刊登於《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項研究分析男性接種HPV疫苗後的健康資料。結果顯示，完成疫苗接種的男性族群中，出現與HPV相關癌症的比例較未接種者明顯降低，為評估男性族群疫苗效益提供重要依據。

HPV病毒不僅是女性子宮頸癌的主因，也與多種男性癌症相關，包括口腔癌、喉癌及陰莖癌等。醫師指出，男性同樣可能因感染HPV而出現相關疾病，但過去疫苗接種多集中於女性族群。隨著研究結果累積，目前多國已將男性納入HPV疫苗建議接種範圍，以降低病毒傳播並減少相關疾病風險。

研究同時指出，疫苗接種可降低相關癌症風險，但並非完全預防。癌症的發生仍與遺傳、生活習慣及環境因素等多重條件相關。

針對相關結果，《美國癌症協會》（American Cancer Society）流行病學家西格爾（Rebecca Siegel）表示，這項研究提供觀察疫苗長期效益的重要資料。她指出，接種疫苗有助降低風險，但實際效益仍需依個人健康狀況與風險因素進行評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中