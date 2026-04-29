男性罹癌新線索！HPV疫苗實測結果曝光：相關癌症風險大降46％

HPV疫苗是目前少數能直接預防癌症的疫苗之一。 （資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項研究顯示，男性接種HPV（人類乳突病毒）疫苗後，與該病毒相關的癌症風險降低約46%。這項過去多被視為女性防護措施的疫苗，對男性同樣具有保護效果。相關研究刊登於《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項研究分析男性接種HPV疫苗後的健康資料。結果顯示，完成疫苗接種的男性族群中，出現與HPV相關癌症的比例較未接種者明顯降低，為評估男性族群疫苗效益提供重要依據。

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HPV病毒不僅是女性子宮頸癌的主因，也與多種男性癌症相關，包括口腔癌、喉癌及陰莖癌等。醫師指出，男性同樣可能因感染HPV而出現相關疾病，但過去疫苗接種多集中於女性族群。隨著研究結果累積，目前多國已將男性納入HPV疫苗建議接種範圍，以降低病毒傳播並減少相關疾病風險。

研究同時指出，疫苗接種可降低相關癌症風險，但並非完全預防。癌症的發生仍與遺傳、生活習慣及環境因素等多重條件相關。

針對相關結果，《美國癌症協會》（American Cancer Society）流行病學家西格爾（Rebecca Siegel）表示，這項研究提供觀察疫苗長期效益的重要資料。她指出，接種疫苗有助降低風險，但實際效益仍需依個人健康狀況與風險因素進行評估。

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