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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》英國「無菸世代」誕生 兒科醫談3菸害傷孩子

2026/04/29 12:32

吸菸對孩子的危害，相當嚴峻。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

吸菸對孩子的危害，相當嚴峻。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕吸菸對孩子的危害，是超乎想像得嚴峻。禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，​英國國會剛剛通過了《菸草與電子煙法案》，簡單來說，只要是 2009年1月1日（含）以後出生的孩子，這輩子都將無法在英國合法購買香菸。

巫漢盟​直言，這項法規上路後一定會面臨很多挑戰以及漏洞，像是黑市交易、找成年人代買等等。但是，英國政府願意下定決心，用國家層級的法規來宣示，為下一代創造一個「無菸世代」，這樣的魄力與出發點，真的非常值得我們讚許！

巫漢盟​表示，​在兒科門診，我真的看過太多因為「菸」而受苦的孩子。我們常以為只要「不在孩子面前抽」就沒事，但其實菸害無孔不入：

​●揮之不去的三手菸：就算你去陽台抽，有毒微粒依然會附著在你的頭髮、衣服、沙發和車內座椅上。當你抱起孩子，他們就正在吸收這些致癌物質。

​●誘發多種兒童疾病：長期接觸二手菸、三手菸的孩子，發生氣喘、過敏性鼻炎、中耳炎的機率都遠高於一般兒童，甚至會影響肺部發育。

​●新興的電子煙危機：現在的電子煙包裝酷炫、口味多樣，很容易降低青少年的戒心。但它們同樣含有尼古丁與多種未知化學物質，會嚴重影響青春期孩子的腦部發育與記憶力。

巫漢盟強調，​給孩子一個無菸的成長環境，是我們能給他們最棒的禮物之一。「若爸爸媽媽或家中長輩還有抽菸的習慣，不如趁著這個機會，為了寶貝們的健康，勇敢嘗試戒菸吧。」

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