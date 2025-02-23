健康網》吃飽就想睡？ 醫教5招遠離：曬太陽也有用

醫師建議，餐後散步、曬個太陽，有助於減緩飽睏問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每每飽餐一頓後，總會感到疲憊，忍不住打盹嗎？初日診所減重專科醫師陳威龍表示，血糖快速升高，容易使人感到疲憊想睡覺，因此應建議可透過飲食調整，減緩血糖上升速度，如避免大吃大喝、少吃高GI食物、遵循水肉菜飯果的進食順序。另外，也可透過餐後簡易運動、曬太陽，助消化，減睡意。

為何吃飽飯會想睡覺呢？Youtube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」發影片解釋，吃飽後，尤其是吃了大量的高碳水、高GI食物時，會使血糖上升過快，使人感到疲憊，還有部分研究顯示，吃飽後身體血液會流向腸胃，幫助消化器官作用，並減少大腦供血量，讓人容易疲憊、想睡覺，因此整理5招遠離飽睏問題：

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●避免大吃大喝：大吃大喝會造成血糖急遽上升，因此應避免大吃大喝，遠離飽睏。

●少吃高GI食物：高GI食物容易使血糖上升過快，若能少吃，便能減緩血糖上升速度。

●遵循水、肉、菜、飯、果的進食順序：遵循水、肉、菜、飯、果進食順序，能減緩血糖上升。

●餐後簡易運動：如飯後散步，除了能幫助消化，還能減緩血糖驟升，減少飽睏機會。

●餐後曬太陽：曬太陽也能抑制褪黑激素，減少睡意。

醫師提醒，大吃大喝會造成血糖急遽上升，因此應避免大吃大喝，遠離飽睏；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

「我的餐盤」均衡飲食更健康

國健署曾分享「我的餐盤」，藉此提醒民眾，每餐皆應攝取到6大類的食物，其中油脂類已於烹調時添加於各菜色中，因此不在餐盤中呈現。

●每天早晚1杯奶：每天早晚各喝一杯240毫升的乳品，以增進鈣質攝取，保持骨質健康，或於餐中以乳品入菜或食用起司、無糖優酪乳等方式，增加乳品類食物之攝取。

●每餐水果拳頭大：1份水果約1個拳頭大，切塊水果約大半碗至1碗，1天至少攝取2份水果，並選擇在地、當季、多樣化。

國健署分享「我的餐盤」口訣。（圖取自國健署）

●菜比水果多一點：青菜攝取量應足夠，體積需比水果多，並選擇當季且深色蔬菜需達1/3以上。

●飯跟蔬菜一樣多：全穀雜糧類份量約與蔬菜量相同，且盡量以「維持原態」之全穀雜糧為主，或至少應有1/3為未精製全穀雜糧，例如糙米、全麥製品、燕麥、玉米、甘藷等。

●豆魚蛋肉1掌心：蛋白質食物1掌心約可提供豆魚蛋肉類1.5-2份，為避免同時吃入過量不利健康的飽和脂肪，建議以豆類>魚類與海鮮>蛋類>禽肉、畜肉，且應避免加工肉品之方式選擇食物。

●堅果種子1茶匙：每天應攝取1份堅果種子類，1份堅果種子約1湯匙量，民眾可於1天內固定時間攝取足1湯匙量，或分配於3餐，每餐1茶匙量。

初日診所減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

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