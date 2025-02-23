健康網》3營養素助專注力UP！ 「它們」一起吃保護記憶力

營養師分享，Omega-3、鐵、維生素B群等營養素有助於孩子大腦發展，常見食物有鮭魚、紅肉、雞蛋等；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想提升專注力，讓學習效果更佳嗎？營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，Omega-3、鐵、維生素B群等營養素，對孩子的大腦發展與認知功能有好處，尤其鐵與B群一起吃，有助於減少大腦萎縮、保護記憶力，常見食物有鮭魚、紅肉、豬肝、雞蛋、海鮮等。

Omega-3 專注力幫手

根據2022 年《Foods》期刊的研究顯示，6-12歲兒童每日補充DHA（260mg或520mg）12週後，注意力與認知處理能力明顯提升。Omega-3主要來自深海魚類（如鮭魚、鯖魚）、亞麻仁籽、核桃等，讓孩子常吃這些食物，腦袋更靈活。

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●推薦食譜—鮭魚炒蛋：

材料：鮭魚50g、雞蛋2顆、牛奶30ml。

作法：鮭魚去刺，煎熟後壓碎，接著將雞蛋打散，加入牛奶與鮭魚拌勻，最後熱鍋煎炒至熟，即可享用。

鐵質 助記憶力加分

缺鐵會影響大腦供氧，導致注意力不集中、學習力下降。2021年《Journal of Alzheimer's Disease》期刊研究發現，鐵與維生素B群的搭配，有助於減少大腦萎縮、保護記憶力。富含鐵的食物有紅肉、豬肝、蛤蜊，搭配維生素C（如芭樂、奇異果）一起吃，更容易吸收。

營養師表示，含鐵食物若是搭配維生素C（如芭樂、奇異果）一起吃，會更容易吸收；示意圖。（圖取自freepik）

●推薦食譜—蔬菜牛肉粥：

材料：牛肉50g、蔬菜30g（可以選擇草酸少的品項，如：花椰菜、高麗菜、洋蔥、香菇、豌豆、 白蘿蔔）、白米1/2杯。

作法：白米加水煮成粥後，再將牛肉切薄片、蔬菜切碎，加入粥中煮熟，調味後即可食用。

維生素B群 腦力充電站

維生素B12對大腦發展、神經髓鞘形成很重要。2016 年《Advances in Nutrition》期刊研究發現，B12缺乏與注意力、記憶力下降、學業表現變差有關。常吃雞蛋、牛奶、瘦肉、海鮮，能幫助孩子大腦正常發育。

●推薦食譜—起司牛奶燕麥粥：

材料：燕麥30g、牛奶200ml、起司1片。

作法：牛奶加熱後，加入燕麥煮至濃稠，再加入起司片攪拌，即可享用。

薛曉晶表示，孩子的專注力不只是訓練的結果，營養攝取也至關重要，多補充上述3種營養素，搭配均衡飲食，就能讓孩子大腦發展更健康、上課更專心，提升學習效率。

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