美擬降試管嬰兒費 醫研發技術助「生」機

婦產科醫師許朝欽指以極表淺的皮下注射方式，可讓排卵藥物半衰期達到100小時，可每3-5天打1次排卵針，達到誘導卵巢濾泡成長的功效。（許朝欽診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕近日美國總統川普簽署1項有關試管嬰兒的行政命令，並指示美政府應擴大患者取得此療程的機會，並透過調整法規、降低美國人做試管嬰兒（IVF）的高昂成本。我國10餘年來研發迷你試管嬰兒的婦產科醫師許朝欽指，其研發療程只需1-3針即可做取卵手術，減少打針次數及減輕排卵針劑負擔、焦慮，在美、歐頂尖醫學期刊發表過多次論文，歡迎川普總統來和他相互學習討論。

許朝欽表示，近年來世界人口降低普遍引起各國政府的擔憂，不只台灣人口下降，去年台灣龍年新生兒出生數只剩13萬5000人左右，形成很大國安危機。同樣在美國人口出生數也降低，據聯合國發展集團世界銀行的數據指，美國總生育率僅1.67，不到可以維持人口成長的2.1，也是個蠻大警訊。

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美川普總統於2月18日（台灣時間2月19日），發布1項行政命令、要求行政單位研擬如何降低民眾進行試管嬰兒治療的費用。

許朝欽說，詳細檢視過去2、30年來試管嬰兒體外受精的進步，從打排卵針、各種檢查到取卵、卵子和精子的受精、受精卵的培育、囊胚期發育到受精卵植回，整個發展絕大部分是在增加費用的。譬如說，受精是用自然受精還是顯微受精（ICSI單一精蟲的顯微受精術），培養液暨培養箱的進步，包括縮時攝影（每10分鐘做1次攝影）來觀察受精卵的成長。

更進一步地，還有胚胎的基因鑒定（PGS/PGD）篩選出染色體基因正常的胚胎，以期增加植入的懷孕率；此外，還有子宮內膜的容受度檢測，所以試管嬰兒治療費用就逐漸地上升。

過去10多年來，許朝欽研發出全世界獨一無二的迷你試管技術，對不孕的婦女只要每個治療週期打1到3針排卵針就可以取卵，不需要打到數10次的針劑，排卵針劑使用量只有一般使用量的1/3到1/2，大為降低試管嬰兒的治療費用。

許朝欽強調，呼應美川普總統要求降低試管嬰兒療程費用，期盼川普與美方醫療團隊能夠到台灣，和他進一步研究討論。該迷你試管嬰兒技術，已在美國、歐洲頂尖醫學期刊發表數次論文，其中1針受孕的技術廣受世界醫學專業人才重視，期盼此技術能被推廣、造福更多不孕症夫妻。

台南婦產科醫師許朝欽研發的迷你試管嬰兒療程與一針受孕技術，已在美、歐頂尖醫學期刊發表過數篇論文。（許朝欽診所提供）

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