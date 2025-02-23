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健康網》家長必看！ 醫揭挑食小孩能接受6蔬菜

2025/02/23 11:18

醫師表示，孩子們普遍能接受的第一名是花椰菜，不知道是不是因為「外型討喜」，有時候還會引導孩子玩「幫花椰菜剪頭髮」的互動遊戲。（圖取自freepik）

醫師表示，孩子們普遍能接受的第一名是花椰菜，不知道是不是因為「外型討喜」，有時候還會引導孩子玩「幫花椰菜剪頭髮」的互動遊戲。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蔬菜的好往往要長大才會知道，但小朋友在成長發育時，蔬菜所含的營養素是不可或缺的，有時間有心力的家長會把蔬菜「打扮」成小孩願意吃的模樣，沒時間的家長也別太擔心，愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩分享她在診間的觀察，花椰菜、高麗菜、空心菜、玉米筍、鴻喜菇、龍鬚菜是孩子比較能接受的蔬菜，可以給家中偏食、挑食的小孩試一試。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文表示，在她門診中孩子們普遍能接受的第一名是「花椰菜」，不知道是不是因為「外型討喜」，有時候還會引導孩子玩「幫花椰菜剪頭髮」的互動遊戲，讓他們更樂意吃下花椰菜。記得燙的時候水不要煮太久，維持清脆的口感還是比較會買單。

陳如瑩說，名列第二的為「高麗菜」，大部分的孩子覺得高麗菜有一種甜味，比較願意吃，不愛吃菜的大人好像也都比較能接受高麗菜。第三名則是出乎她意料的「空心菜」，因為它屬於深綠色蔬菜，一開始聽到時也挺驚訝，詢問後發現許多孩子喜歡，因深綠色蔬菜富含鐵質，如果孩子願意吃可以多多攝取。

陳如瑩指出，普遍孩子也會買單「玉米筍」，它是玉米的小小孩，玉米是屬於澱粉類，玉米筍則是蔬菜類。可以讓孩子嘗試把皮剝掉，自行剝玉米筍的皮或參與處理過程，提升參與感，更容易願意嘗試。第五名則是「鴻喜菇」，菇類可能是長得比較不像菜的蔬菜類，小朋友比較願意接受。可以用「菇菇一家人」的情境，告訴孩子菇菇的家人們要在他的肚子裡團聚，他就會很開心地把這些都吃下肚。

醫師提到，龍鬚菜也是孩子們主動提出的蔬菜之一，後來測試後發現，不少孩子都能接受。（資料照）

醫師提到，龍鬚菜也是孩子們主動提出的蔬菜之一，後來測試後發現，不少孩子都能接受。（資料照）

陳如瑩說，「龍鬚菜」也是孩子們主動提出的蔬菜之一，後來測試後發現，不少孩子都能接受。對於孩子不愛的菜，陳如瑩認為，3-5歲的年紀，是偏挑食的高峰期，這個階段可能只接受特定蔬菜，甚至完全不吃，建議可以多方的嘗試，偏挑食的孩子有可能需要接觸10次以上同樣的食物，才有機會逐漸接受它，家長們千萬別放棄。

如果孩子只吃特定蔬菜可以嗎？陳如瑩建議，先以孩子喜歡的蔬菜補足每日蔬菜份量，再逐步嘗試其他不同的蔬菜種類，像櫛瓜削成櫛瓜麵或做櫛瓜煎餅食用、小黃瓜、大番茄、紅蘿蔔用餅乾模具切成星星或愛心形狀、秋葵切成星星形狀等花樣，增加孩子嘗試的想法。

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