人才流失怎麼救？ 「健保30 永續研討會」專家：改善職場環境、提升薪資

健保過去30年成功控管成本，但醫療現場如今卻深陷人才流失危機。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全民健保過去30年成功控管成本，但醫療現場如今卻深陷人才流失危機，進一步加劇急診壅塞等問題。專家直言，留住人才關鍵在於改善職場環境與提升薪資誘因，此外健保制度也應從財務管理轉向「以人為本」，重視末期醫療，改善臨終照護模式，才能避免健保淪為低價值醫療、醫病關係與人力雙失。

台北政經學院基金會、台灣研究基金會、台灣健康保險學會與台大公共衛生學院，聯合舉辦了為期兩天的「健保30 永續研討會」，討論健保改革的方案。今（22日）是研討會的最後一天，現場匯聚政府部門與專家學者進行交流。

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北市聯醫前總院長黃勝堅指出，健保永續已經不單純是節流與開源問題，而是如何做到「以人為本」，創造信任、減少浪費，更重要的是避免無效醫療，防止健保變成低價值醫療。隨著醫療進步，過去3天內會過世的病人，現在送到加護病房可存活3個月，但醫院不應成為末期照護的主要場所，否則會造成急診與加護病房人滿為患，醫病關係惡化，加劇醫護流失。

黃勝堅強調，台灣的加護病房密度世界第一，但仍等不到床，應避免「無效醫療」，否則再多床都不夠，過度使用救命資源只會排擠真正的急救機會。醫療機構的自然死亡已超過自宅死亡，預立醫療諮商（ACP）可減少無效治療，提高末期醫療品質，但目前執行率不到1.5％，建議建立制度加強醫病溝通、推動居家醫療、同時透過教育與政策改變社會對末期醫療規劃的認識，讓死亡不再是禁忌話題。

台大醫院院長吳明賢多次提到，年輕醫師用腳投票，做有價值的事，應給予有價格的肯定，改善職場環境與提升薪資誘因仍是關鍵。護理人力方面，護理師公會全聯會紀淑靜也說，醫界以「得護理者得天下」描述慘況，護理師「避重就輕」不願投入急重症科別，導致空缺率逐年攀升，約15％離職的護理師轉行當房屋、保險仲介，30％離開醫院轉至健保診所，25％轉向壓力更小、薪資更高的自費診所或長照機構，部分護理師甚至赴澳洲、歐美工作，薪資是台灣的5倍。她呼籲，健保支付應合理反映護理價值，保障健保點值每點0.9元以上，提升薪資並建立監督機制，確保資源合理運用，才能留住護理人才。

醫事司司長劉越萍提到，除了少子化與高齡化的挑戰，極端氣候和突發疫情等災難也是醫療體系面臨的重大考驗。醫療體系的人力資源也應以人為本，實現「work smart, live smart」聰明工作、智慧生活，才能留住人才，透過智慧醫療技術提高效率並改善臨床工作環境，已是國際趨勢也是面對未來挑戰的重要策略。

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