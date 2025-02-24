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健康網》愛吃白飯要注意！ 醫：缺維生素B1小心腳氣病

2025/02/24 08:30

醫師提醒，愛吃精製穀物如白米當主食，因加工過程中去除富含維生素B1的胚芽，可能導致腳氣病；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提醒，愛吃精製穀物如白米當主食，因加工過程中去除富含維生素B1的胚芽，可能導致腳氣病；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素B1是人體不可或缺的營養素，在能量代謝和神經功能中發揮重要作用，維持身體正常運作。皮膚科醫師沈孟暵表示，如果長期缺乏維生素B1，可能引發多發性神經炎、甚至腦部受損，例如愛吃精製穀物以白米當主食，因加工過程中去除富含維生素B1的胚芽，則可能出現腳氣病，導致四肢無力、心跳異常、水腫、呼吸困難，甚至心臟衰竭。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文說明，維生素B1在人體有2大主要功能：

●輔酶作用：維生素B1作為多種參與能量代謝的輔助元素，幫助身體將食物轉化為能量，維持細胞正常運作。這對於神經、肌肉與心臟功能至關重要。

●神經功能：維生素B1參與神經傳遞物質的合成，影響腦部與神經系統的健康。缺乏時，可能會影響記憶、專注力及神經傳遞，甚至導致嚴重的神經病變。

沈孟暵說，如果缺乏維生素B1，初期表現有食慾下降、生長遲緩、心跳過慢、肌肉無力；至於長期缺乏維生素B1則可能造成「大問題」，如下：

長期缺乏 恐致腦部缺損

●腳氣病：常見於以精製穀物（如白米）為主食者，因為加工過程中去除了富含維生素B1的胚芽。症狀包含四肢無力、心跳異常、水腫、呼吸困難，嚴重時可能導致心臟衰竭。

●多發性神經炎：四肢麻木、刺痛、肌肉無力，甚至影響運動功能。

●韋尼克-柯薩科夫症候群（Wernicke-Korsakoff Syndrome）：多發生於長期酗酒及營養不良者，嚴重的會話導致腦部受損。韋尼克腦病（Wernicke’s encephalopathy）症狀包含意識混亂、眼球震顫、步態不穩；柯薩科夫症候群（Korsakoff syndrome）症狀則為短期記憶缺失、語言能力受損。

沈孟暵提醒，維生素B1缺乏的症狀可能在初期就開始出現，若不及時補充，就有可能導致不可逆的神經損害，但是也要記得適量補充切勿過量。

醫師表示，如果長期缺乏維生素B1，導致韋尼克-柯薩科夫症候群，嚴重的會話導致腦部受損；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，如果長期缺乏維生素B1，導致韋尼克-柯薩科夫症候群，嚴重的會話導致腦部受損；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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