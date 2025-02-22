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222營養師節 彰縣營養師「舞告健康」推廣健康飲食

2025/02/22 17:34

彰化藝術高中營養師葉淑惠表示，學童發胖情形越來越嚴重，因為含糖量飲料喝的太多，建議盡量選購無糖或微糖的。（彰基提供）

彰化藝術高中營養師葉淑惠表示，學童發胖情形越來越嚴重，因為含糖量飲料喝的太多，建議盡量選購無糖或微糖的。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣營養師公會集結學校、團膳、社區及醫院等各領域的營養師，今天（22日）營養師節在熙來攘往的彰化火車站，舉辦「健康飲食222」快閃活動，透過表演「我的健康餐盤」活力舞蹈，不僅傳達健康餐盤及「健康飲食222」概念，吸引民眾駐足觀賞，也更認識「營養師」的重要性。

彰化縣營養師公會理事長暨彰基醫學中心創研/社區營養組長晏傳婌指出，藉由「我的健康餐盤」舞蹈，告知民眾健康飲食搭配的概念，並利用簡單的口訣宣導「健康飲食222」的飲食原則「食品用鹽減2克，飲品添加糖減半，蔬果全穀增2成」，讓民眾從日常飲食中落實健康的飲食原則，進而達到良好的飲食習慣。

彰化高中營養師王雅瑄表示，世界衛生組織建議我們的含糖量，就是在總熱量的10%以下，國人如果每天攝取2000大卡的熱量，添加糖是建議攝取在50公克以下，因為現在含糖飲料攝取如果太多的話，會帶來肥胖、脂肪肝及糖尿病等慢性病的問題。在攝取飲料的同時，希望能選擇無糖或少糖，儘量能讓糖分攝取量比較少。

彰化藝術高中營養師葉淑惠表示，學童每日的方糖攝取量只能4顆，一顆是5公克，所以是20公克。成人為了要預防肥胖，建議每日的方糖量只有5顆，每顆是5公克，所以攝取25公克，建議民眾在攝取飲料時，儘量選購無糖或微糖，因為微糖的含量大約就是4克左右。

此次活動透過營養師公會全國聯合會召集，彰化縣營養師公會理事葉淑惠、陳紋慧籌劃、汪育珊編舞，邀集彰化縣營養師公會各領域的營養師齊聚一堂，一起踏入社區推廣健康餐盤和健康飲食的概念，藉由快閃活動讓民眾能注意日常飲食的健康，也讓民眾能更認識營養師。

彰化高中營養師王雅瑄表示，世界衛生組織建議含糖量在總熱量10%以下，國人在攝取飲料，希望能選擇無糖或少糖。（彰基提供）

彰化高中營養師王雅瑄表示，世界衛生組織建議含糖量在總熱量10%以下，國人在攝取飲料，希望能選擇無糖或少糖。（彰基提供）

營養師透過舞蹈傳達健康餐盤及「健康飲食222」概念。（彰基提供）

營養師透過舞蹈傳達健康餐盤及「健康飲食222」概念。（彰基提供）

彰化縣營養師公會在彰化火車站快閃，吸引民眾駐足觀賞，也更認識「營養師」的重要性。（彰基提供）

彰化縣營養師公會在彰化火車站快閃，吸引民眾駐足觀賞，也更認識「營養師」的重要性。（彰基提供）

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