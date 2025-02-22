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健康網》週末可以補眠嗎？ 研究：別超過2小時

2025/02/22 21:01

研究顯示，適度補眠（1小時左右），可以促進身體修復，但要注意別超過2小時；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，適度補眠（1小時左右），可以促進身體修復，但要注意別超過2小時；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作、學業、副業、家庭、社交興趣，恨不得一天有48小時，或有分身，才能處理完一切事情再洗洗睡，每當週末正是校正回歸睡眠的時候，不過睡眠可以「以週計算」嗎？對此，風澤中醫診所副院長郭懿潔表示，綜合研究看下來適度補眠（1小時左右），可以促進身體修復，但要注意別超過2小時。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文表示，針對年輕與中年人，專家建議每天睡眠時間為7-9小時，短睡眠的定義為小於6小時。週末補眠則是指在週末或非工作日時，試圖彌補平日睡眠不足的行為，短時間補眠為1小時，長時間補眠為2小時或以上。研究發現，平日睡眠正常，週末小補眠1小時的人，死亡率相對較低，但對於平日睡眠時間短，週末又補超過2小時眠的人，補眠沒有明顯保護作用。

郭懿潔指出，適度的週末補眠對血壓有益，但對於平日睡眠本就不足，週末又補太多眠的人來說，會擾亂生理時鐘，進而影響血壓。一篇研究高階主管生活作息的論文指出，低的睡眠效率、平日睡眠間短、補眠行為都與較高的心血管疾病風險相關。

郭懿潔說，適度的週末補眠可降低憂鬱症風險，但過多的補眠目前也沒有發現有明顯保護作用。因此，週末補眠是好是壞，取決於平日的睡眠狀況，平時正常睡眠，減少平日與週末的睡眠時長差距才是健康根本之道。

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