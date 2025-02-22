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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》低溫帶來頭痛、失眠 醫：好好睡覺防「冬季疲勞」

2025/02/22 13:26

在寒冷的天氣，若室內有開暖氣，人們在寒冷戶外與溫暖室內進出，容易引發冬季疲勞。（圖取自PhotoAC）

在寒冷的天氣，若室內有開暖氣，人們在寒冷戶外與溫暖室內進出，容易引發冬季疲勞。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日冷氣團來襲，健康管理格外重要。在台灣10幾度的天氣就很難受了（即使並非下雨的天氣也是如此），若是日本北部的零下低溫，肯定更難熬。

據日媒《福島電視台》（福島テレビ）報導，在社群網站《X》（前Twitter）有一項簡單調查，問網友冬季常遇到的身心異狀，有38%回答疲勞、其次為與心理相關的「難以集中注意力、欠缺動力」（26%）、「睡眠障礙、淺眠」（17%）等。

福島市東濱診所（ひがしはまクリニック）院長待井宏文表示，不少人受冬季疲勞困擾，症狀多是身體不適、睡眠品質不佳、頭痛。待井宏文表示，冬季疲勞通常是由寒冷戶外與溫暖室內等高溫差的兩處移動，引發的自律神經混亂。

待井宏文表示，感受到溫差時，血壓會升高、心臟也會加快。若這樣的變化反覆發生，就會有食慾不振等狀況，長期下來會變得很難睡覺。長此以往，免疫系統將會減弱並且增加感染風險並惡化慢性病。

最後，該如何預防冬季疲勞？待井宏文建議，「在身體溫暖的情況下就寢，例如睡眠前先泡熱水澡，這點相當重要。另外，早上曬太陽，適度運動，也能預防冬季疲勞。」

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