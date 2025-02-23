健康網》喝咖啡不胃逆！醫曝「6秘訣」選酸度低的

李柏賢指出，選擇酸度低的咖啡豆，像是中深焙或深焙豆，喝起來溫潤順口，又充滿香氣，對胃也更友善；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人把咖啡當成「續命水」，但喝完常有胃酸逆流症狀。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享減少胃食道逆流的小秘訣，可以換重烘培的咖啡豆，也就是低酸咖啡；還有別空腹喝咖啡；別喝太濃，可以稀釋一下；試試換成植物奶或燕麥奶；別喝太多，建議一天最多2杯；避免加糖、奶精、巧克力。

挑選及喝法很重要

●換重烘培、低酸度的咖啡豆

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李柏賢指出，選擇酸度低的咖啡豆，像是中深焙或深焙豆，喝起來溫潤順口，又充滿香氣，對胃也更友善。如果想來點特別的，可以試試冷萃咖啡，用低溫慢慢萃取，酸度直接打折，也比較不苦，對胃的刺激超低！

●千萬別空腹喝咖啡

早上空腹就來杯黑咖啡？李柏賢說，小心胃酸翻江倒海，又會刺激腸胃，造成肚子痛、拉肚子！喝咖啡前先吃點食物，像吐司、燕麥或香蕉等，給胃墊個底再喝，就會比較舒服。

李柏賢說，可以試試植物奶，像是燕麥奶、杏仁奶，不僅時尚健康，還能減少胃食道逆流症狀；示意圖。（圖取自photoAC）

●稀釋一下 別喝太濃

李柏賢提到，濃縮咖啡雖然香氣濃郁，但對胃的壓力也更大。不如試試美式咖啡，或者加點水稀釋，口感清爽又不傷胃。

●換個奶 胃開心

他表示，全脂牛奶可能讓胃更不舒服，因高脂肪食物不夠，所以會自己胃酸分泌，也會使食道下括約肌放鬆、延緩胃排空，加重胃食道逆流。可以試試植物奶，像是燕麥奶、杏仁奶，不僅時尚健康，還能減少胃食道逆流症狀。

●別喝太多 適可而止

李柏賢說，咖啡香濃好喝，但喝過量就可能會引起不適。一天1-2杯（300毫升左右）最剛好，喝太多可能讓胃食道逆流更嚴重。

●避免加「麻煩製造者」

他指出，糖、奶精、巧克力等，雖然可以提升幸福感，但刺激胃酸分泌、造成脹氣等不適，也是不容小覷，少放一點，幸福感照樣滿分！

醫師表示，如果有胃部不適、消化道潰瘍，或是嚴重胃食道逆流，還是要暫時避免茶、咖啡等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

貼心小叮嚀

李柏賢提到，沒症狀也可善用這些小技巧，就能輕鬆享受咖啡帶來的美好時光！但如果目前有胃部不適、消化道潰瘍，或是嚴重胃食道逆流，還是要暫時避免菸、酒、茶、咖啡、辛辣刺激等飲食，排除幽門桿菌感染，並依照醫師指示接受藥物治療。

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