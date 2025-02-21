連3例境外移入登革熱 高市基層醫師成功攔截

高雄市盼今年能提早將登革熱決戰於境外，避免病毒進入社區造成風險。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕東南亞國家登革熱疫情持續升溫，高雄市衛生局今（21）日公布近日成功攔截3例境外移入個案，個案雖然分布於高雄、台南和屏東，皆在高雄就醫、體檢，經醫療院所及時通報隔離，降低病毒進入社區的風險。

高市衛生局指出，高市首例境外登革熱確診個案為新加坡籍旅客來台旅遊，因身體不適就醫，經醫療院所通報並於2月7日確診登革熱。另外，台南首例境外登革熱確診個案具印尼旅遊史、至高雄旅遊，因發燒、身體不適在高雄就醫通報，於2月19日確診；屏東縣首例境外登革熱確診個案為印尼籍移工，自小港機場入境後，在入境體檢時，經高雄醫療院所通報、檢驗登革熱快篩陽性並於2月11日確診。

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台南、高雄、屏東3縣市境外登革熱首例確診個案皆因高雄市醫界通報警覺性高，縮短個案在社區的隱藏期，讓公衛端掌握疫情防治先機，及早介入防治措施，降低病毒進入社區之風險。

衛生局表示，民眾入境2日內如有登革熱疑似症狀主動回報，並配合後續採檢、通報、疫調等防疫工作者，將頒發防疫禮券500元，經確診登革熱，將頒予2500元通報獎金，本次3名基層診所醫師皆可獲2500元通報獎金。

衛生局也再次提醒，民眾返國後14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，請儘速前往高雄市554家登革熱整合式醫療合約院所就醫 ，並主動告知出國旅遊史。

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