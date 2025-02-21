健康網》妊娠糖尿病有難產風險！ 營養師：4類人為高風險族群

營養師指出，若孕期血糖持續過高，可能增加早產、難產的風險，並可能引發其他併發症；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳柏軒／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕期間，準媽媽的健康對胎兒發育至關重要。營養師何沂霖在臉書專頁「何沂霖 營養師」發文提到，妊娠糖尿病指的是在懷孕期間首次出現的糖尿病，但如果是在孕期前有的就不是。若孕期血糖持續過高，可能增加早產、難產的風險，並可能引發其他併發症。高風險族群為高齡產婦、家族有第二型糖尿病遺傳史、多囊卵巢、體重超標等。

何沂霖指出，孕婦會在懷孕24至28週進行糖水測試，以檢測血糖是否異常，確保母嬰健康。妊娠糖尿病對寶寶而言，除了可能導致出生體重過重，也可能影響腦部與器官發育，甚至提高日後肥胖或糖尿病的風險。

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何沂霖說明，妊娠糖尿病通常與荷爾蒙變化有關，大多數孕婦在生產後血糖可恢復正常，但仍有部分女性可能發展為第二型糖尿病，若未來再次懷孕，罹患妊娠糖尿病的機率也會增加。高風險族群有：高齡產婦、家族有第二型糖尿病遺傳史、多囊卵巢（跟胰島素阻抗有關）、以及體重體脂超過標準（BMI>25或者體脂>30%）

營養師指出，高風險族群有：高齡產婦、家族有第二型糖尿病遺傳史、多囊卵巢（跟胰島素阻抗有關）、以及體重體脂超過標準者（BMI>25或者體脂>30%）；圖為情境照。（圖取自freepik）

何沂霖表示，不管哪一種糖尿病，最重要的就是讓自己的血糖不要持續過高，或者像雲霄飛車一樣上上下下，血糖穩定的飲食就是均衡飲食，懷孕期間千萬不要隨意用什麼極端飲食或者斷食這一類的方法，可能會對寶寶跟媽媽更危險。

健康生活6方法

何沂霖分享6個健康生活的方法。

●均衡飲食原則：每餐可採蔬菜（2拳頭）+ 蛋白質（1手掌）+ 澱粉（比拳頭大）的組合，水果每日建議2至3拳頭份量。

●蛋白質來源：選擇豆類、魚、肉、蛋、海鮮等，避免高溫煎炸烹調方式。健康澱粉選擇：糙米飯、紫米飯、地瓜、芋頭、玉米、馬鈴薯等富含纖維的全穀雜糧。

●避免精緻糖分攝取：減少手搖飲、100%果汁、汽水等高糖飲品。

●規律運動：每天至少步行30分鐘，如做家事、爬樓梯，或在飯後活動，有助於降低血糖。

●紓壓管理：透過閱讀、聽音樂、瑜伽、手作等方式放鬆心情，減少壓力對血糖的影響。

●充足睡眠：早晨曬太陽、適量運動，晚上調暗燈光、減少電子產品使用，以維持良好作息。

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