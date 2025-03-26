國中籃球隊訓練 陪練家長心肌梗塞！教練AED與CPR救命

基隆市正濱國中籃球教練林子軒（中）日前在汐止某國中籃球隊協助練球時，學生家長心肌梗塞，做CPR搭配AED救回家長性命。（正濱國中提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市汐止區某國中籃球隊在學校訓練時，陪練的學生家長突然心肌梗塞停止呼吸，基隆正濱國籃球教練林子軒也在場協助訓練，當機立斷與該校教練一起做心肺復甦術（CPR），配合使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）急救，在救護車到達前2分鐘恢復心跳，救回一命。

新北市某國中一名籃球隊員的媽媽寫信感謝正濱國中教練林子軒，3月15日孩子的爸爸陪小孩練球時，突然心肌梗塞沒了呼吸，情況十分緊急。林子軒迅速應變，指揮在場學生取來AED，協助該籃球隊教練一起做CPR，並調度學生在外引導救護車進入校園，調度與急救過程非常順利。

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學生媽媽說，在林子軒的精準判斷與指揮下，急救過程得宜，在黃金時間完即時搶救，趕在消隊救護團隊到場前，救回了一條寶貴的生命。他的冷靜、專業與領導能力，為在場學生做最好的示範。

正濱國中校長李康莊說，因為林子軒先前也在汐止某國中當教練，當天前往協助訓練，對環境十分熟悉，馬上應變處理，是非常好的一次機會教育。

校長轉述林子軒說法，因當時情況十分危急，家長摸不到心跳，因此和該校教練接力做CPR，搭配使用AED，急救10分鐘仍無起色，他們仍不放棄，拚盡全力搶救，幸好消防隊救護車到達前2分鐘恢復心跳，大家鬆了一口氣。

正濱國中在學校網站貼文感謝教練林子軒跟汐止友校的教練，為學校做了一個很好的身教示範，透過這樣實踐讓學生親身體驗，也祝家長早日康復。

教育處副處長楊永芬說，這件事讓她內心很有感觸，基隆校校有AED，而且全部移至戶外不上鎖，以備任何人任何時候不時之需，即時搶救。

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