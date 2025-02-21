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健康網》「肚子被胃佔據」 比大胃王竟住院5天
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕電視節目上常看到大胃王比賽挑戰，看著好玩也想試的朋友要注意，可能會不小心吃到住院！敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅分享，40歲女性與友人聚會挑戰「1分鐘內誰可以吃最多盤食物」，吃完馬上不舒服被朋友送到急診，檢查發現肚子有1/3都是胃，因無法用外力取出食物，只能讓它們慢慢消化，住院整整5天，腸胃道才慢慢正常的樣子。
陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，「肚子有1/3都是胃」的情況較常見於胃癌患者，或因反覆潰瘍造成的阻塞，但是她也都沒有相關病史。而比賽時吃的食物是披薩、炸雞，如果使用鼻胃管也只能引流液體，該病患甚至詢問「能不能用微創手術直接把食物取出」，答案當然是不行，於是安排住院觀察，只要腸子沒有出現敗血症或壞死掉狀況，就繼續讓食物被消化。
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陳榮堅提醒，其實就連專業的大胃王選手，有些人在比賽後也會因為太不舒服而催吐，甚至需要到醫院洗胃，把食物洗出來。此外，曾經有過醫學案例，大胃王在比賽的過程中猝死，這些都與過度進食對身體造成負擔過重有關。因此建議大家，不要過度進食，這樣折騰自己的身體。
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