健康網》3大壞習慣讓你越來越累！ 中醫：過量攝取咖啡被點名

中醫指出，導致疲勞的原因有賴床過久、過量攝取咖啡、生冷食物；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕動不動就覺得好累，到底該怎麼辦？扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔透過臉書粉專提醒，日常生活中的一些不經意的習慣，可能正是導致疲勞的原因；賴床過久、過量攝取咖啡、生冷食物，都可能是讓你越來越累的原凶，若能適當調整生活作息，就能有效改善精神狀態。

賴床過久

陳櫂瑔提到，賴床太久反而更累。許多人習慣在前一天晚睡後，透過賴床補眠來恢復精神。然而，中醫觀點認為，睡眠時間過長可能導致氣血運行變慢，使身體變得更加疲憊。建議民眾在早晨醒來後，先起床活動約十分鐘，幫助身體逐步甦醒，減少賴床帶來的不適感。

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過量飲用咖啡

陳櫂瑔說明，過量飲用咖啡會讓身體「假裝有精神」。咖啡雖能短暫提神，但它主要是透過刺激交感神經，使人感覺精神亢奮，並未真正補充身體所需的能量與氣血。一旦咖啡因效力消退，可能導致更嚴重的疲勞，甚至增加對咖啡的依賴性，建議可改以枸杞紅棗茶，或黃耆茶等中藥茶飲來補氣養血，達到更持久的精神恢復效果。

攝取過多生冷食物

陳櫂瑔表示，攝取過多生冷食物可能削弱脾胃功能。部分民眾，尤其女性，偏愛冰奶茶或涼拌沙拉，然而，中醫認為脾胃是人體的「發電機」，負責消化食物並轉化為氣血，若脾胃虛弱，將直接影響身體能量供應。建議應減少冰冷飲食的攝取，並可適量飲用溫熱的薑棗茶，以健脾暖胃、增強體力。

陳櫂瑔提醒，與其透過補眠或大量攝取咖啡來緩解疲憊，不如從根本調整日常習慣，透過適當運動、健康飲食與規律作息來改善體質，才能真正擺脫長期疲累的狀態。

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