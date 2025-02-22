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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》哈密瓜、香蕉飯後吃！營養師曝「7原則」消水腫

2025/02/22 07:30

營養師說，想消水腫的話，高鉀水果就要在飯後吃，如草莓、奇異果、香蕉、哈密瓜等；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師說，想消水腫的話，高鉀水果就要在飯後吃，如草莓、奇異果、香蕉、哈密瓜等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聚餐後不想水腫有的是辦法！營養師李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享抗水腫的飲食7原則，一天喝至少2000-4000c.c.的水；主食選燕麥片、南瓜等，含鉀的全榖雜糧；高鉀蔬菜當配菜，如菠菜、空心菜、地瓜葉；堅果點心最多1-2湯匙；高鉀水果飯後吃，如草莓、哈密瓜、香蕉；喝黑豆水、玉米鬚茶；飯後睡前做點小運動。

減少浮腫7要點

●一天喝至少2000-4000c.c.的水。

●主食選全榖雜糧類中含鉀的，如燕麥片、南瓜、馬鈴薯、山藥、芋頭、蓮藕等。

●高鉀蔬菜當配菜，如菠菜、白莧菜、萵苣、空心菜、地瓜葉、金針菇、青花菜、芹菜、韭菜等食物。料理的小祕訣是，不要川燙太久，煮越久鈉流失越多。

●下午茶點心，最多1-2湯匙堅果，如乾花生、開心果、腰果、杏仁、黑芝麻等。

營養師說，想單喝排鈉飲品也沒問題，像是黑豆水、紅豆水、牛蒡茶、薏仁水、洛神花茶等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，想單喝排鈉飲品也沒問題，像是黑豆水、紅豆水、牛蒡茶、薏仁水、洛神花茶等；示意圖。（圖取自freepik）

●高鉀水果飯後吃，如草莓、奇異果、香蕉、哈密瓜、木瓜、棗子等食物。助排鈉更助消化代謝，隔天吃不下想讓腸胃休息，可以將高鉀蔬果打成果菜汁、綠拿鐵飲用。

●想單喝排鈉飲品也沒問題，像是黑豆水、紅豆水、牛蒡茶、薏仁水、洛神花茶，或是韓國有名的玉米鬚茶，還有利尿的無糖咖啡、無糖綠茶，都有助於將鈉排除。

●飯後睡前來點簡單小運動，活動不足也是導致水腫的原因之一，可以多走兩站去搭公車，或在睡前抬抬腿、拿被子或小枕頭墊高腿部，促進末梢代謝循環。

排鈉之一日菜單

早餐：燕麥片、綠拿鐵（綜合堅果+青花菜+木瓜+無糖豆漿）。

午餐：蒸馬鈴薯、燙地瓜葉、韭菜炒蛋。

晚餐：芹菜炒豆干、金針菇雞湯。

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