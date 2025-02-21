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健保財務危機 專家提3大改革：首先調高費率

2025/02/21 16:17

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁提出3大改革方向，認為應透過適度調高保費、優化支付制度、加速新療法納保，讓健保永續。（記者邱芷柔攝）

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁提出3大改革方向，認為應透過適度調高保費、優化支付制度、加速新療法納保，讓健保永續。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣全民健康保險將在今年3月迎來30週年，面對醫療需求變化與財務危機，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁提出3大改革方向，認為應透過適度調高保費、優化支付制度、加速新療法納保，讓健保永續。

洪子仁指出，台灣是全球少數提供「低財務門檻、高可近性」醫療的國家，民眾可自由選擇醫療機構，分級轉診制度因強度不足，轉診率長期低於10%。2002年實施的總額支付制度雖控制了醫療費用成長，卻也壓縮健保支出成長率，隨著人口老化、醫療需求上升，資源供需失衡，健保總額成長率長期低於3.4%，醫院經營壓力加劇，疫情更讓醫護人力流失、病床縮減、急診壅塞等問題加劇。

洪子仁說，由於健保總額有限，讓新藥與新科技納保速度放緩，癌症與重大疾病患者治療選擇因此受限，導致台灣自費醫療比例已超過36%，影響弱勢族群，醫療資源分配恐走向「有錢看得更好，沒錢只能接受基本治療」。儘管全民健保便利，台灣全球健康指標排名僅第35名，落後日本、新加坡、韓國。他認為，健保財務與資源分配問題，影響台灣的健康競爭力，改革刻不容緩。

洪子仁表示，全民健保30年來解決了「因病而窮，因窮而病」問題，但要永續發展，必須回歸「自助互助、風險分擔」精神，當務之急是提升財務韌性，改善現行制度的缺陷。他建議，首先應適度調高健保費率，以提升財務穩定性並確保資源分配合理；針對資本利得（如股利、房地產交易）應提高補充保費與上限，讓高財富者承擔更多責任，同時適度降低勞力所得者的負擔，以維持公平性。

其次應改善健保支付制度，提升醫護待遇。洪子仁說，醫院經營壓力大，導致人力流失、醫療品質下降，政府應調高住院與急重症項目支付標準，提升醫護職業吸引力。最後，應加速新藥與新科技納保，預算受限導致創新療法納入緩慢，影響病患存活率，政府應為癌症、罕病等設專款專用機制，減輕病患負擔。

洪子仁說，關鍵時刻應「莫忘初衷」，回歸30年前全民健保成立的精神，透過集體努力，讓台灣的醫療體系不僅「看得見、看得起」，更能「看得好」，讓台灣的醫療制度真正邁向永續發展。

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