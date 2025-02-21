健康網》「便便形狀」分7類！長條但表面「這樣」算便秘

營養師說，正常的排便分2類，一類是長條形香腸狀，外表偏光滑，但帶點裂痕，另一類是長條形並且光滑；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕工作卡卡已經很不開心了，腸胃也卡的話就更難受了！好食課營養師Oliver楊哲雄在臉書粉專「好食課」發文表示，根據布里斯托大便分類法，可將大便分成7類。便秘問題分2類，一種形狀像羊大便，另一種則呈長條形狀，但表面凹凸不平；正常的排便也分2類，一類是長條形偏光滑，但帶點裂痕，另一類是長條形並且光滑；腹瀉情形分3類。

便秘問題

●第一類：像羊大便，硬且小顆，並且分散不聚集，會有此種類型的便便，主要是因膳食纖維及水都攝取不足，沒足夠的膳食纖維促進腸道蠕動，與增加糞便體積，也無水幫助潤滑腸道，因此變得更難順利排出！

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楊哲雄說，要吃足膳食纖維，每日5蔬果，吃足3份蔬菜（約燙熟後一碗半的份量）、2拳頭的水果，主食類也可選擇全穀及未精製雜糧，增加纖維攝取。每日還要喝足，體重公斤數X 30毫升的水。

楊哲雄說，要吃足膳食纖維，每日5蔬果，吃足3份蔬菜（約燙熟後一碗半的份量）、2拳頭的水果；示意圖。（圖取自freepik）

●第二類：呈長條形香腸狀，但表面凹凸不平。楊哲雄指出，此類比起第一類，膳食纖維有吃更多一些，但仍有略微不足，而水分仍舊喝不夠，建議多加留意纖維、飲水量；低油飲食也容易因油脂攝取不夠，腸道缺乏潤滑而有便秘問題，可靠適度補充油脂改善便秘。

正常情形

●第三類：長條形香腸狀，外表偏光滑，但仍舊帶點裂痕，飲食上建議水分量攝取多一點，其餘正常，可繼續保持。

●第四類：長條形並且光滑，排便時不用花費太多力氣，表示膳食纖維、水分、油脂皆攝取充足，可繼續保持。另外，排便頻率1天3次至3天1次，都是正常範圍！

腹瀉情形

楊哲雄表示，造成腹瀉的原因很多，可能是因腸躁症、乳糖不耐、吃壞東西，或是腸道菌相不平衡導致，從嚴重度輕至重分為3類。

楊哲雄說，可能是因食物不新鮮、手不不乾淨、腸胃炎，或是乳糖不耐者，食用到含乳糖食品，導致腹瀉情形較嚴重；圖為情境照。（圖取自freepik）

●第五類：糞便呈一段段的，斷側呈光滑柔軟狀。可能是腸道發炎、吃到刺激性食物所導致。飲食上建議，可適度補充益生菌，幫助腸道菌平衡，並減少辛辣、油炸等，易刺激腸道的食物。

●第六類：糊狀大便，部分糞便仍有形體。

●第七類：水狀，無固定形狀。後兩類可能是因食物不新鮮、手不不乾淨、腸胃炎，或是乳糖不耐者，食用到含乳糖食品，導致腹瀉情形較嚴重。

楊哲雄提到，除了減少辛辣、油炸等，易刺激腸道的食物，也要隨時注意個人衛生清潔，與食物儲存情形，乳糖不耐症嚴重者，則減少乳品攝取。他提醒，如果嚴重腹瀉，除了補充水分及電解質外，建議立馬就醫，必要時採取低渣、低纖飲食，甚至禁食，減少對腸胃的刺激。

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