健康網》想好好休息 只睡覺不夠！日醫談休息4週期

想好好休息，不只是睡眠而已。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統上以為睡覺就是休息，不少人也強調充分睡眠時間的重要性。但是隨著肢體大量勞動的時代過去，較多人為白領的辦公室腦力工作，休息之樣態也要隨之調整。日本醫師提出休息4週期，建議大家做點輕度活動，像是在使用3C工作一段時間後起身走走。

是否時常感到疲累，明明前一天晚上有睡覺，還是不知為何疲勞？你不孤單，有多達8成的日本人也是。日媒《CBC電視》（CBCテレビ）報導，日本康復協會（一般社団法人日本リカバリー協会）代表理事，醫師片野秀樹在著作中表示，由於現在使用3C進行腦力工作的人佔壓倒性多數，與過去體力勞動的樣態截然不同，對於休息的看法也須調整。

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片野秀樹表示，過去大家多能按照行事曆做事，做完就能充分休息。然現在多數人透過3C完成工作，漸漸地變得很難遠離工作。例如在住處能進行線上會議，在床上也會把手機放床邊。「這是疲勞感大幅增加的原因之一。」

片野秀樹認為，除了睡眠以外，還有更多方法能獲得休息。片野建議可嘗試積極休息，也就是結合不同的事物。例如活動一下身體，看電影，做喜歡的事。

最後片野秀樹提醒，現今的工作時常與電子產品為伍，需要大量運用雙眼與腦力，比過去的身體勞動有明顯差異，因此幫助身體恢復的方式有所不同。片野秀樹舉例，肌力訓練後若有適當休息，就能達到肌肥大；反之若是長期鍛鍊，缺乏休息，便會引發過度訓練，引發危害。或是過了一場難關後，會感到下次也能夠克服。

他建議可起身動一動，增加血液循環，如果可以到戶外散步事最好；或是上午起床後做點伸展運動。片野秀樹更提出「休息4週期」一詞，以「活動、疲勞、休息、活力」四個循環週期來休息；並總結，與其上午在疲憊狀態下醒來，不如抽時間做點活動。

想好好休息，不只是睡眠而已。（圖取自PhotoAC）

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