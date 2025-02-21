健康網》蘿蔔的百變風味 農糧署：5種口感1根就滿足

農糧署表示，蘿蔔下部辣度較高、甜度較低，是醃漬或燉滷的好選擇；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有人喜歡清甜的蘿蔔湯，也有人喜歡有點辣的醃漬蘿蔔皮，其實它們可以是「同一根」！農糧署指出，一根蘿蔔可以分成葉子、上部、中部、下部及皮5個部位，上部甜度較高，而往下辣度則變高，每年11月至隔年3月是國產蘿蔔的主要產季，挑選時可把握「皮白又帶葉，光滑不過裂，沉重夠清脆」三口訣。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享蘿蔔的葉子、上部、中部、下部、皮的口感、風味，以及適合做成的料理都不同，一起把握產季，品味蘿蔔好風味。

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●上部：甜度較高、辣度較低，適合涼拌或生食。

●中部：甜度及辣度適中，適合煮湯、炒食。

●下部：辣度較高、甜度較低，是醃漬或燉滷的好選擇。

●蘿蔔葉：辣度高、纖維較粗，一般會選用葉用品種做涼拌或雪裡紅。

●蘿蔔皮：甜度低，辣度高，洗淨後則可做涼拌或醃漬。

農糧署表示，蘿蔔上部甜度較高、辣度較低，適合涼拌或生食（切絲、磨泥）；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

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