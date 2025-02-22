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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝2飲品不易失智 學者：國寶茶適合細胞自噬飲食關鍵

2025/02/22 08:31

學者指出，國寶茶無咖啡因、高抗氧化劑、抗發炎特性、促進代謝與血糖穩定、保護腦部健康，都是適合細胞自噬飲食的關鍵；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

學者指出，國寶茶無咖啡因、高抗氧化劑、抗發炎特性、促進代謝與血糖穩定、保護腦部健康，都是適合細胞自噬飲食的關鍵；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕希臘的伊卡里亞島被稱為「長壽島」，當地居民的壽命平均比美國人長8-10年，且幾乎沒有人失智，營養學者洪泰雄在臉書分享，研究顯示，除了當地的地中海飲食習慣外，與他們愛喝國寶茶（博士茶）等草本茶和咖啡，這2種富含抗氧化與抗發炎成分的飲品有關，而國寶茶又勝於咖啡，因為它無咖啡因、高抗氧化劑、抗發炎特性、促進代謝與血糖穩定、保護腦部健康，都是適合細胞自噬飲食的關鍵。

洪泰雄表示，國寶茶是非常適合細胞自噬飲食的人飲用的茶類，它具有抗氧化、抗發炎、促進代謝等特性，能幫助身體在禁食期間維持健康狀態。禁食期間直接泡國寶茶純茶（無糖、無奶），可以幫助身體維持抗氧化狀態，支持細胞自噬過程。進食時可搭配堅果、橄欖油、魚類等地中海飲食原則的食物，加強抗氧化與抗發炎效果。

國寶茶適合細胞自噬飲食關鍵

●無咖啡因：適合長時間禁食時飲用，不影響睡眠，對於敏感體質者也更友善。

●高抗氧化劑：富含多酚類（如阿斯帕拉亭、槲皮素），有助於中和自由基，降低發炎，延緩細胞老化，這對於促進細胞自噬的效果非常有幫助。

●抗發炎特性：國寶茶含有類黃酮，可抑制炎症因子，幫助降低慢性發炎反應，這也是地中海飲食中強調的健康原則。

●促進代謝與血糖穩定：研究顯示，國寶茶可改善胰島素敏感性，對於有胰島素阻抗或糖尿病前期的人來說，有助於血糖控制，避免禁食期間血糖波動過大。

●保護腦部健康：研究顯示，國寶茶含有槲皮素等化合物，可能有助於降低失智症風險，這與「希臘長壽島」居民的飲食方式相呼應。

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