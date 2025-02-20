健康網》遠離性病威脅！醫提3預防措施

醫師指出，預防性病可從使用保險套、施打九價疫苗、服用預防性藥物做起；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想和另一半過著甜蜜幸福的日子，就千萬別因為疏於防範，就讓健康亮紅燈！泌尿科醫師陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，預防性病可從使用保險套、施打九價疫苗、服用預防性藥物做起，有任何問題應諮詢專業醫師，經醫師指示服藥，才能達到最佳預防效果。

使用保險套

陳忠佐表示，使用保險套是預防性病的重要措施之一，方式簡單，卻能大幅降低多數性傳播疾病的感染風險。由於使用保險套無法百分之百的杜絕性病傳染，通常建議搭配其他方式來提高預防率。

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施打HPV九價疫苗

陳忠佐提到，施打HPV疫苗主要預防人類乳突病毒感染，能有效降低尖銳濕疣（俗稱菜花）及相關癌症的風險，HPV疫苗無法預防其他性傳播疾病，如HIV、淋病或梅毒。因此接種後仍需搭配其他方式來預防性病傳染。

陳忠佐說明，HPV九價疫苗涵蓋病毒型別最廣，總共涵蓋7種高風險型HPV，和2種低風險型HPV，保護力高達8年以上。對子宮頸癌、陰道癌、口咽癌、頭頸癌、外陰癌、肛門癌、生殖器疣（菜花）有保護效果，能降低致病風險。建議一年內接種完整三劑，達到完整防護力。

服用預防性藥物

陳忠佐指出，HIV暴露前預防可使用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）。是在可能接觸HIV前，透過每日服用抗病毒藥物來預防感染。這些藥物成分會在人體內阻斷病毒入侵細胞，大幅降低感染風險。PrEP一般適用於高風險族群，需在醫師指導下定時服藥，才能達到最佳預防效果。

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