5旬運將罹多囊腎 健保給付藥費助延緩洗腎

蔣恆斌醫師表示，多囊性腎臟病為體顯性遺傳基因疾病，常見的為第4對或第16對染色體出現異常。（高雄秀傳紀念醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕罹患遺傳性多囊性腎臟病友，不僅面臨腎功能惡化、洗腎威脅，治療藥物若無健保給付，1年自費高達36萬元，對患者是一項沉重負擔，高雄秀傳紀念醫院成功協助該院首例患者通過多囊腎治療藥物健保給付審查，大幅減輕患者經濟負擔。

50歲蘇姓貨車司機的母親罹患多囊腎且長期洗腎，去年底他的二哥也因同樣疾病至高秀就診，由於年齡已超過健保給付範圍，腎臟科主任蔣恆斌建議親屬接受檢查，蘇男就診確定為多囊腎，院方協助他申請治療藥物健保給付資格，上個月收到審查通過通知，成為高秀首例核可案例。

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高雄秀傳紀念醫院成功協助該院首例患者通過多囊腎治療藥物健保給付審查，幫患者年省36萬元醫藥費。（高雄秀傳紀念醫院提供）

蘇男說，過去不知道有針對多囊性腎臟病的專屬治療藥物，也不曾想過能獲得健保給付支持，貨車司機收入無法負擔每年36萬元的高昂藥費，感謝醫院的協助，讓他免於財務壓力與疾病惡化的雙重打擊。

蔣恆斌表示，開診3個多月來，已累積十多例多囊性腎臟病例，患者多是因家族中有人罹病，經介紹前來就診而確認病況，他說，多囊性腎臟病為體顯性遺傳基因疾病，常見的為第4對或第16對染色體出現異常，導致腎臟出現多個囊泡。

若未適當治療，約50、60歲就需洗腎，一般大多30歲以後因症狀就診而發現，多數多囊腎病人伴有高血壓，有些會導致頭痛，少數出現腰痛與泡泡尿，蔣恆斌建議家族中一旦有人確診多囊性腎臟病，親屬應盡早安排篩檢，以掌握治療黃金期，尤其孩童定期超音波檢查，可及早發現。

蔣恆斌指出，現行治療藥物可有效延緩患者進入洗腎階段約4至7年，愈早服用愈能延緩洗腎，申請健保給付須經腎臟專科醫師評估並申請事前審查，若未符合健保給付範圍，也能考慮自費使用。

高秀院長吳明和表示，過去北高雄地區缺乏大型醫療機構，導致許多民眾對遺傳性疾病與相關治療知識了解不足，錯失健保給付申請最佳時機，院方將持續加強疾病篩檢和衛教推廣，幫助更多患者及家庭減輕負擔。

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