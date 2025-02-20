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專家估長照缺口千億 衛福部對保險制持開放態度

2025/02/20 17:40

《長照新政策的未來展望》一書舉行新書發表會，多位官員、專家都到場。（記者林惠琴攝）

《長照新政策的未來展望》一書舉行新書發表會，多位官員、專家都到場。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕明（2026）年將推動長照3.0，國民黨團預計於立法院本會期提出「長期照顧保險法」草案，專家表示，若以日本介護保險規模推估，國內長照缺口尚有1千多億元。衛福部次長呂建德指出，若能落實「10分鐘照顧圈」，照顧服務看得到、找得到、用得到，對辦保險採開放態度；但須考量資源是否充足、增加雇主人事成本等，且現行稅收仍足以支應。

曾任美國總統川普衛生部前副助理部長的林元清，在美國衛生部待了2年，負責少數族群健康，希望對台灣長照政策提出建言，與前衛福部長邱文達、國際整合照護基金會會刊編委王懿範合作主編《長照新政策的未來展望》一書，今（20日）舉行新書發表會。

「明天會不會更好不一定，但明天一定會更老！」台灣醫務管理學會理事長洪子仁出席《長照新政策的未來展望》新書發表會時表示，這是各國面臨的困境，日本醫療與長照銜接緊密度高於台灣，但40歲以後要繳介護保險費，若以日本介護保險規模約健保5分之1來看，台灣長照要達全覆蓋經費恐須2千億元，而去年規模約800多億元，等於仍有1千多億元的缺口。

前衛福部次長李玉春在《長照新政策的未來展望》一書中也提到，依據經濟合作暨發展組織國家（OECD）統計，長照總體支出占GDP的1.8%，而台灣2022年長照公私支出共1788億元，僅占GDP的0.79%，若保守以南韓的1.1%為標竿，推估台灣長照支出亦需2593億元，高於目前支出的45%。

呂建德指出，國民黨團預計在立法院這個會期提出「長期照顧保險法」草案，基本上他採取開放態度，對於民眾有好處都支持。不過，他也說明，過去未推保險制原因，是卡在交了保險費會用不到服務，因此先以稅收支應，如同當年推行健保前，衛生署也做了10至15年的醫療網計畫，待完善服務網再上路。

呂建德說明，未來長照3.0若可落實「10分鐘照顧圈」，照顧服務看得到、找得到、用得到，辦保險沒關係。目前仍要考量的是，長照資源的布建是否已經足夠，同時開辦長照保險對於雇主在健保、勞保之外，又會再附加人事成本，是否造成其他影響，都必須列入考量，且目前為止稅收仍足以支應。

行政院政務委員陳時中說明，發展長照需要盤點資源、更規則化建置完整後，再規模性投入，當人員到位、布建服務有出來，未來會更好，長照3.0醫療與長照的連結要提高效率。

衛福部長邱泰源指出，長照2.0花了8年都在布建資源，各方人力投入，下功夫讓社區資源更活化，現在「差不多了」，將集合力量走向3.0，發展機構也會有「大樹」帶「小草」，並引進智慧醫療，希望台灣長照超越各國，成為國際典範。

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