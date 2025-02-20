健康網》芋頭冰棒藏小強！吃到怎辦？專家提建議

專家提醒，若發生發燒、嘔吐或腹痛等急性腸胃炎症狀，應即刻就醫。（圖取自shutterstock）

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健康網》吃壞肚還是「食物中毒」？ 症狀、預防大公開

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正在吃飯的讀者，抱歉了！有民眾驚爆，自己到超商購買芋頭冰棒，吃到一半驚見內藏蟑螂的完整遺體，且自己很可能已經咬掉一支腳。近年食品安全問題頻傳，有不少人想問，若不幸吃到蟑螂，該怎麼辦？林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海建議密切觀察健康情形，若發生急性腸胃炎症狀，例如發燒、嘔吐與腹瀉，立即就醫並說明飲食史。

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據報導，有男網友偕女友在超商購買一款芋頭冰棒，在電梯內，女方迫不及待先吃一口，還在品味濃郁芋頭味時，驚見裡面有大蟑螂。「更崩潰的是，我們已經各吃一口。」超商表示已在第一時間下架該產品，並呼籲已購買該商品的消費者憑發票憑證或商品到店內退費；同時將向廠商求償。廠商也回應已進行預防性下架，但尚未取得相關產品，還不能調查異常原因。

顏宗海表示，文獻指出蟑螂可帶有多項微生物，包含：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、痢疾桿菌、沙門氏菌、傷寒桿菌、輪狀病毒、煙麴黴菌和小隱孢子蟲等。

顏宗海強調，蟑螂到處爬可能戴上多種病原，增加食物中毒風險；不論是爬過的食物，或吃到本體都可能染上病原。以此呼籲業者應注意衛生，「冰品未經高溫加熱，難以徹底清除微生物。」另外他提醒「誤食不代表一定會受到感染」，但還是應該要避免，這是重要的衛生問題。

若不幸吃到了，不論是否吃到本體，或是喝飲料、吃火鍋時，直到最後才發現最底下藏著小強，要如何自救？顏宗海建議密切觀察健康情形；若發生急性腸胃炎症狀，例如發燒、嘔吐與腹瀉，立即就醫並說明飲食史。

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