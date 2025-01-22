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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》吃壞肚還是「食物中毒」？ 症狀、預防大公開

2025/01/22 16:33

春節將至，聚餐多，擔心食物中毒掃興？醫師教5招遠離；圖為情境照。（圖取自freepik）

春節將至，聚餐多，擔心食物中毒掃興？醫師教5招遠離；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節聚餐多，卻頻傳食物中毒事件，讓人十分擔心。面對腹瀉症狀，究竟是食物中毒，還是只是鬧肚子？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，2者症狀相似，但食物中毒通常與近期進食特定食物有關，且伴隨集體感染；腸胃問題除了飲食外，也可能是壓力等引起，症狀較不定。尤其食物中毒若處理不當，可能導致嚴重後果，因此學會辨別症狀、及時就醫並採取預防措施，以保護健康！

如何區分食物中毒與其他腸胃問題？

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，雖然食物中毒與腸胃炎症狀相似，但有以下幾點可以幫助區分：

食物中毒：因食用受污染的食物或飲水而引起的急性疾病，常見的致病源包括細菌、病毒、寄生蟲或化學毒素。因此通常與近期進食的特定食物有關，且可能伴隨集體感染，如多人同時出現症狀等。

腸胃炎：可能由病毒、壓力或其他非食物相關因素引起，症狀較為分散。

食物中毒常見症狀？

黃軒指出，食物中毒的症狀通常在進食後數小時至數天內出現，具體表現因致病源不同而異，但以下是最常見的症狀：

噁心與嘔吐：胃部不適，可能頻繁嘔吐，無法進食或飲水。

腹瀉：水樣便甚至血便，通常1天內多次排便。

腹痛與痙攣：腸胃道因毒素或感染發炎，導致劇烈疼痛。

發燒與畏寒：部分患者會出現體溫升高，伴隨寒顫。

脫水症狀：包括口乾、尿量減少、頭暈、疲倦等，嚴重者可能危及生命。

神經系統症狀（少見）：如視力模糊、四肢麻痺，可能與特定毒素（如河豚毒素）有關。

醫師表示，食物中毒時，可能會有水樣便甚至血便，且通常1天內會多次排便；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，食物中毒時，可能會有水樣便甚至血便，且通常1天內會多次排便；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

依照發病時間 推測可能致病源

根據進食後的發病時間，可以初步推測可能的致病源。黃軒舉例，若為1小時內發病者，多與化學性中毒或金黃色葡萄球菌毒素有關；1-8小時後發病，可能是產氣莢膜梭菌或其他細菌毒素；直到8-16小時後發病，可能是沙門氏菌、大腸桿菌等細菌感染；至於超過24小時發病者，則可能是病毒性食物中毒（如諾羅病毒）、寄生蟲感染。

懷疑食物中毒時該怎麼辦？

黃軒建議，懷疑自己食物中毒時，為避免脫水，應立即補充水分，如口服電解質溶液或清淡湯水；再者，為了讓腸胃休息，應避免進食固體食物，可待症狀緩解後，再逐步恢復飲食。此外，也應觀察症狀變化，若出現嘔吐物或大便帶血、高燒不退（超過38°C）、腹瀉超過3天或持續惡化，甚至是嚴重脫水，如無法排尿、極度虛弱者，建議就醫檢查。

如何預防食物中毒？

要洗手：處理食物前後徹底清潔雙手。

要新鮮：選購新鮮食材，避免過期或腐敗食品。

要生熟分開：避免交叉污染，使用不同器具處理生熟食物。

要徹底煮熟：特別是肉類、海鮮等高風險食材。

要妥善保存：冷藏或冷凍食物，避免長時間放置於室溫。

醫師提醒，為預防食物中毒，處理食物前後應徹底清潔雙手；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，為預防食物中毒，處理食物前後應徹底清潔雙手；圖為情境照。（圖取自freepik）

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